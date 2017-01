Revelan quién perfeccionó el tiro libre de Lionel Messi

El argentino del Barcelona, Lionel Messi, se ha convertido en uno de los futbolistas históricos que más veces ha marcado desde lanzamientos de faltas, y ayer lo volvió a demostrar luego de marcarle el 3-1 al Athletic que sirvió para clasificar a cuartos de final de Copa del Rey.

Messi se ha caracterizado por ser siempre uno de los jugadores que se queda al final de cada entrenamiento practicando tiros libres con esa zurda prodigiosa. Este entrenamiento le ha dado buenos resultado durante los últimos años pero existe una persona en el mundo del fútbol que le ayudó a perfeccionar sus disparos.

Según revela este día el diario catalán Sport, el expreparador físico de la selección Argentina, Fernando Signorini escribió en su libro llamado 'Fútbol, llamado a la rebelión' que quien educó ese pie izquiero de Leo fue el mismo Diego Armando Maradona.

El libro cuenta que cuando Maradona fue técnico de la albiceleste en 2009: ''Al termino de un entranamiento, Messi le pidió quedarse para practicar a lo que este accedió. El jugador azulgrana tomó el balón, puso la mirada fija y disparó, pero su tiro fue demasiado lejos. Hizo un gesto de fastidio y se enfiló para el vestuario, y fue allí cuando le salí al cruce y le dije: ''Decime una cosa, ¿un jugador como vos se va a ir a duchar con esa porquería? Dejate de hinchar las bolas. Agarrá una pelota y volvé a intentar''.

Fernando Signorini terminó de decirle eso y se aproxima Maradona que lo habia escuchado todo, lo tomó del hombro y le dijo: ''Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta'. Era como un profesor con un alumno. Y siguió; 'Poné la pelota acá y escuchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota porque si no ella no sabe lo que vos querés'', le dijo el Pelusa.

El preparador cuenta que entonces: "La acarició con la zurda y la clavó en el ángulo, inflando la red ante la mirada de admiración de Messi. Para los que hablan de los celos de Diego, ¿qué celos? Le estaba abriendo el mundo del conocimiento y no le cobró nada. Yo pegué media vuelta y no quise ver más, ya era suficiente. Allí estaba el fútbol argentino".

Así como es la Pulga desarrolló su pegada gracias al mitíco consejo de Maradona. Messi está a punto de ser el mayor especialista de lanzamientos de falta de la historia del Barcelona igualando al holandés Ronald Koeman, con quien empata a 26 goles a balón parado.