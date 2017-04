Rio Ferdinand destroza al Barcelona luego de la goleada contra Juventus

El ex jugador del Manchester United, Rio Ferdinand, no dudo en criticar fuertemente al Barcelona luego de la derrota contra la Juventus en la ida de los cuartos de final de Champions que se disputó en Turín.

''INTENTAREMOS PONER MÁS DIFÍCIL LA ELIMINATORIA AL BARCA''

''Hay muchos jugadores que piensas que no podrían haber jugado en el Barca hace tres años. Hay demasiados para mencionar'', comenzó diciendo el inglés, quien es comentarista en 'BT Sport'.

''Hay cinco o seis en este equipo que ni siquiera deben ponerse la camiseta. La forma en la que juegan, la intensidad, la calidad, no están en el mismo planeta'', comentó.

Luego arremetió a lo que seguramente serían los mediocampistas: ''Estos son los jugadores que realmente tienen que alimentar a los tres delanteros y no están recibiendo la pelota lo suficientemente rápido''.

Asimismo, Ferdinand comparó este Barcelona con el de Pep Guardiola: ''Defensivamente, no parece que sean futbolistas que quieran defender y colectivamente no lo están haciendo. Este equipo no presiona como el equipo de Pep Guardiola''.

Por último, se refirió a la falta de intensidad de los jugadores azulgranas: ''Estos chicos parecen no tener ninguna idea o deseo de querer impresionar".