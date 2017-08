¡Mbappé es historia! Monaco ficha a Keita Baldé como su sustituto

El delantero senegalés Keita Baldé, formado en las categorías inferiores del Barcelona, ha fichado por el Mónaco, campeón francés, por cinco temporadas, procedente del Lazio italiano.



Se trata del segundo refuerzo atacante del Mónaco anunciado esta semana, después del montenegrino Stevan Jovetic (ex Sevilla), presentado este martes.



Tanto Jovetic como Baldé cubrirán los huecos dejados por Valère Germain, traspasado al Marsella, y Kylian Mbappé, cuya marcha al París Saint-Germain (PSG) es inminente, y serán compañeros del colombiano Radamel Falcao, en racha goleadora en la Liga francesa, con siete tantos en cuatro partidos.



Aunque el club del Principado no ha divulgado el montante, se estima que el traspaso se cerró en 25 millones de euros.



Baldé, nacido hace 22 años en Arbúcies (Girona), militaba en el Lazio desde 2013 y la pasada temporada anotó en el club capitalino 16 goles y tres asistencias en 31 apariciones en la Liga italiana.



Además de en la cantera del Barça, Baldé también se formó en la Unión Esportiva Cornellà.



"Muchos jugadores y amigos me han dicho grandes cosas del club, del ambiente en el grupo y del equipo. Cuando tuve la oportunidad de venir acá, no lo pensé y acepté. Es el proyecto ideal para mí", refirió el internacional por Senegal (12 partidos y tres goles).



"Es un joven delantero que ya tiene más de 100 apariciones en la Serie A y también tiene experiencia en los torneos europeos", comentó el ruso Vadim Vasilyev, presidente del Mónaco.