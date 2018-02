Sergio Busquets recuerda los duelos entre Chelsea y el Barcelona del 2009 y 2012.

Sergio Busquets es uno de los pocos jugadores que ha estado en los últimos duelos entre blues y azulgranas, por lo que en una entrevista a Barca TV el futbolista español recuerda esos cruces memorables.

Empezó recordando la noche del "Iniestazo" en Stamford Bridge. “Ellos tuvieron mala suerte, fueron superiores, pero al final son eliminatorias de semifinales, jugábamos dos equipos que nos merecíamos estar en la final. El gol de Andrés, cuando nosotros estábamos con un jugador menos, fue espectacular” recordó el volante del Barcelona.

"Busi" quien tres años después volvería Londres para jugar contar el Chelsea recuerda que esta vez la cosas fueron difrentes. “En aquel partido (por la ida en Stamford Bridge) la pelota no quiso entrar. Fuimos mejores, tuvimos muchísimas ocasiones, pero ellos se defendieron y en una contra Drogba nos marcó el gol”

El Barcelona quedaría eliminado a manos del Chelsea tras un empate 2-2 en el juego de vuelta, algo que dolió a los blaugranas. “En la vuelta, seguimos igual, nos pusimos 2-0, marqué el primero y luego Andrés, lo intentamos, pero en una contra Torres marcó y caímos eliminados. Fue un partido extraño porque Leo también falló un penalti y en los últimos minutos llegó su gol. Fue muy injusto pero a veces así es el fútbol y más en una eliminatoria con estos grandes equipos”comentó el español.

Busquets ha enfrentado en estos duelos a jugadores como Frank Lampard, Fernando Torres, Didier Drogba y John Terry, pero cree que Petr Cech fue el mejor de todos. "Me he enfrentando a él también a nivel de selecciones y he hablado un poco con él y es una gran persona”