Steven Gerrard sobre Sergio Busquets "Es una auténtica pesadilla jugar contra él”

Sergio Busquets completó 128 pases, generó una ocasión de gol, tuvo una intercepción y no perdió ningún balón ante el Chelsea, algo que hasta al propio Steven Gerrard ha maravillado.

Gerrard, quien ya ha enfrentado en otras ocasiones a Busquets, ha explicado en su faceta como comentarista de la cadena británica BT Sport, lo difícil que es jugar contra el "5" blaugrana.

Sergi Roberto habla de una posible remontada del PSG

"He jugado contra él y, al final, lo que haces es dejar de presionarle porque es demasiado frustrante. Porque no puedes acercarte a él, no le puedes quitar el balón, no puedes estar cerca porque, si te sales de tu posición, se te va a ir. No puedes hacerlo durante 90 minutos porque es inútil, es una auténtica pesadilla jugar contra él" aseguró el inglés.

"Stevie" siguió alabando la capacidad de Busquets asegurando que no se cansa en el campo. "Ni siquiera suda, ni siquiera suda y casi parece que está jugando a medio gas” fueron las palabras de la leyenda del Liverpool.

Ferdinand y Gerrard se derriten en elogios a Messi

Sergio Busquets está participando en su décima temporada consecutiva con el Barcelona, donde ha ganado todos los trofeos que ha disputado, incluyendo dos tripletes y un sextete. También fue parte del equipo español que ganó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y sigue siendo el líder del medio campo de la "Furia Roja" camino a Rusia 2018.