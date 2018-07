"Cristiano Ronaldo está fuera del Real Madrid. No hay marcha atrás": Periodista Edu Aguirre

La era Cristiano Ronaldo en el Real Madrid llega a su fin después de nueve años desde su fichaje en el 2009 procedente del Manchester United.

Este miércoles el presidente Florentino Pérez junto a José Ángel Sánchez, director general del club, se reunieron con el agente del futbolista Jorge Mendes y han negociado la salida de la estrella del equipo blanco.

El periodista del programa El Chiringuito, Edu Aguirre, quien además es muy cercano al futbolista, ha anunciado que Cristiano Ronaldo "está fuera del Real Madrid" e informa que no "quiere más pelea ni guerra con el club".

"Ha sido una reunión menos áspera de lo que se esperaba. Real Madrid no ha insistido en que Cristiano se quede", informó en una de las noticias más esperadas en España y el mundo.

De esta forma, Ronaldo alista maletas para marcharse a la Juventus, club que pagará más de 100 millones de euros al Real Madrid y le otorgará un contrato hasta 2022 ganando 30 millones de euros por temporada, esto es cuatro veces más de lo que percibe actualmente su jugador mejor pagado que es Gonzalo Higuaín.

Edu Aguirre es un reconocido periodista español que participa en el Chiringuito y que se ganó la confianza de Cristiano Ronaldo.

"Real Madrid ha dicho a Cristiano que si se quiere ir, que traiga los 100 millones y se va, es lo que siente el jugador", continuó Aguirre en el programa.

"Si ayer había un uno por ciento de probabilidades de que se quedara, tras la reunión, ahora hay 0,1 por ciento de posibilidades. Cristiano está fuera del Real Madrid, no va a seguir. El Madrid tenía la intención y se la trasladó a su agente de que se vaya bien del club, es la condición", afirmó.

Cristiano Ronaldo se irá del Madrid a sus 33 años logrando 2 títulos de Liga, 2 Copas del Rey, 2 Supercopa de España, 4 Champions League, 3 Supercopa de la UEFA y 3 mundiales de clubes en una de las épocas más gloriosas para el club blanco.

Cristiano Ronaldo llegó como estrella en el 2009 y se retira como leyenda en 2018.

LAS RAZONES QUE ORILLAN A CR7 A IRSE DEL REAL MADRID

Según Edu Aguirre, Cristiano dio órdenes precisas a su agente Jorge Mendes para acabar esta negociación de forma pacífica y así facilitar su salida.

"Las órdenes de Cristiano a Jorge Mendes es que se cansó de pelear, no quiere más guerra, la vida continúa. Acepta las condicones del Real Madrid. Él no quiere una despedia, no la va a aceptar. Cristiano no se irá por la puerta de atrás porque si fuera así el club no le dejará salir, pero la gente al final sabe todo, sabe la verdad y entonces asume su salida, no hay vuelta atrás", explicó sobre los términos.

Y cierra la información: "Cristiano está cansado, quiere pasar página, no quiere seguir pelando, ha aceptado que no quiere seguir en este Real Madrid y por eso acepta las condiciones de no irse por atrás, él siente de corazón que el club no le quiere, que le están echando".

Cristiano en el Real Madrid individualmente ha logrado cuatro Balones de Oro, 1 FIFA World Player, 1 FIFA The Best, 1 Premio Puskás y 4 Botas de Oro.

