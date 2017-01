Los hondureños Rigoberto Rivas y Paolo Belloni son descartados por la Sub20 para el Premundial

La Selección Nacional Sub20 se sigue preparando para su participación en el Premundial de la categoría a realizarse en Costa Rica del próximo 17 de febrero al 5 de marzo.

Carlos Tábora es el técnico de esta grupo y no podrá contar con dos jugadores catrachos que militan en Italia. Uno es Paolo Belloni del Genoa quien ya estuvo en una selección Sub15 y que hasta hace pocos días la FENAFUTH le volvió a retomar la pista tras conocer que estuvo entrenando con la Sub18 de Estados Unidos.

El otro jugador es Rigoberto Rivas, volante del Inter con el cual Tábora mantuvo comunicación pero al no ser fecha FIFA el Premundial, su equipo se rehusa a prestarlo.

PAOLO BELLONI MENCIONA QUE JUGARÁ CON LA SELECCIÓN QUE CONFIE EN ÉL

“Con Rivas se ha mantenido comunicación para que él pudiera venir, tiene muchas ganas pero el Inter no ve factible que pueda estar fuera por el lapso de tiempo que dure el torneo. Fue inscrito en una lista preliminar que enviamos a CONCACAF pero no creo que esté para el Premundial por no ser fecha FIFA”, dijo Tábora.

Con relación a Belloni, el estratega expuso una situación más compleja. “Hasta hace poco volvimos a saber de él, lo contactaremos porque tiene la edad para estar en la próxima Sub20, en ese listado que enviamos no estaba él”.

El técnico confirmó que a Costa Rica si viajará Darixon Vuelto, jugador del Tenerife de la segunda división de España, incluso ya se encuentra concentrado con el grupo que tendrá este día y el viernes jugará una serie de amistosos ante Costa Rica.

RIGOBERTO RIVAS: “SOY CIEN POR CIENTO HONDUREÑO”

Paolo Belloni tiene 18 años y estuvo con Honduras en un torneo Sub15 disputado en China en 2014, la federación le perdió la pista y en los últimos días entrenó con la selección de Estados Unidos. Luego de ello, mencionó a DIEZ qué jugaría con el país que confiara en él.

Rivas también tiene 18 años y por su parte no ha estado con ninguna selección nacional pero ya expuso su deseo de vestir la camiseta de la bicolor.