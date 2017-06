Fenafuth no sancionará a Rigoberto Rivas tras no presentarse a la selección

Mucha polémica se ha generado en torno a la ausencia de Rigoberto Rivas en la Selección Nacional de Honduras.

El futbolista terminó termporada en el equipo juvenil del Inter y vacacionó por unos días en Roatán pero no atendió la convocatoria hecha por Jorge Luis Pinto y hasta la fecha sigue sin explicar las razones de su decisión.



Jorge Salomón, presidente de FENAFUTH, mencionó que tanto ellos como el estratega de la bicolor quedaron esperando una comunicación por parte de Rivas pero que esto no marcará un precedente negativo y las puertas en la selección seguirán abiertas.



“Él se encuentra en otro etapa y no ha hablado con el profesor Pinto, no sabemos nada aún pero bueno, nosotros tenemos suficientes jugadores para la Copa Oro. Se le estaba dando la oportunidad pero está viendo su situación con el Inter y tendrá que resolver todo eso porque anda buscando hacer pretemporada allá con el primer equipo. Es un muchacho joven y tiene mucho camino por recorrer, no está listo para esta eliminatoria pero sí para la del 2022, ya llegará el tiempo para que esté con la selección”, explicó Salomón.

Rivas firmó contrato con el Inter de Milán de Italia.



La FIFA establece que si un futbolista no atiende el llamado de su país puede existir una sanción disciplinaria o deportiva, en el caso de Rigoberto Rivas no habrá ningún tipo de castigo por parte de la federación, asevera Salomón.



“Ya tendrá su momento en que él pueda estar acá, una sanción no vale la pena porque es un muchacho de 18 años, en este microciclo se quería observarlo. Estuvo acá en Honduras pero era imposible comunicarse con él, intentamos hablarle y aparentemente tenía apagado sus celulares, lo que está viendo él es hacer pretemporada y tener una oportunidad en el equipo mayor”, dice el presidente de la Federación de Futbol.



Se manejaba que el futbolista tenía la intención de sumarse a los trabajos de la Bicolor al momento de trasladarse a Estados Unidos pero el presidente de la federación dejó claro que eso no se puede hacer porque debe cumplir un protocolo.



“No puede sumarse en el tiempo que él diga porque hay reglas y no es cuando él quiera, estaba acá en Honduras y debió haberse presentado para hablar con el profesor, al menos”, asegura.

Rivas fue uno de los mejores del Inter Primavera.

SOBRE LA PETICIÓN DE EMILIO IZAGUIRRE



Jorge Salomón también se refirió a la petición hecha por Emilio Izaguirre donde solicitaba el regreso de Carlo Costly y Roger Espinoza en la selección nacional.



“Ellos no tienen las puertas cerradas en la selección, ya se conocen los casos como el de Costly que ha dicho no poder estar por cuestión de rendimiento, Bentgson pues no ha sido parte del proceso y bueno en cuanto a Roger Espinoza ya sabemos lo que ha pasado en los últimos días pero repito, ellos no tienen las puertas cerradas con la selección”, concluyó.