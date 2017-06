Rigoberto Rivas revela por qué no atendió convocatoria de Honduras

El caso de Rigoberto Rivas con la Selección Nacional de Honduras ha causado mucha polémica y confusión.

Con apenas 18 años, luchará por un cupo en el primer equipo del Inter de Milán, club donde tuvo éxito pero en el conjunto primavera al coronarse campeón de Italia y ser pieza fundamental.

Todo eso le valió para ser llamado a la bicolor mayor de cara a la Copa Oro que comienza el 7 de julio en Estados Unidos aunque el nacido en Balfate, Colón, declinó la convocatoria.

Las preguntas surgieron ya que él estuvo unos días en suelo catracho para pasar vacaciones y visitar familiares mientras Jorge Luis Pinto y los seleccionados comenzaban trabajos en la ciudad de Comayagua.

Su ausencia en dichos entrenamientos llamaba la atención ya que se desconocía a ciencia cierta si él había justificado su no presencia a la federación o al mismo Pinto Afanador.

A días del debut de Honduras en el torneo regional y donde Rivas ya está descartado, en exclusiva el futbolista atendió a DIEZ para aclarar el tema y pedir disculpas por no estar en la selección, además de solicitar comprensión por parte de quienes lo han criticado.

Rivas se coronó campeón de Italia con el equipo primavera del Inter, fue pieza fundamental.

"Por mí, yo estuviera con la selección pero ya me encuentro Italia y voy a hacer pretemporada con el equipo, iniciamos el 4 de julio y los trabajos se harán acá en Italia y luego en China, es importante hacer pretemporada y espero me entiendan".

Rivas también aclaró que habló con Jorge Luis Pinto para explicarle sus planes y que según lo expresó, el mandamás de la bicolor entendió.

"Yo hablé con el profe y me entendió, le agradezco mucho por eso, en un futuro si tengo la oportunidad seguramente lo daré todo".

Emilio Izaguirre le mandó un mensaje a Rivas y le solicitó que "represente a su país y cuando le den la oportunidad pueda darlo por Honduras".

Ante ese mensaje, el joven de 18 años agradeció al seleccionado nacional y confío que otras selecciones lo han buscado, una de ellas Italia, pero él sigue con la mentalidad de vestir la camiseta de la "H".

"Me han buscado de otra selecciones, no voy a especificar pero sólo quiero jugar por Honduras porque soy catracho 100%, de eso no tengo duda".

Para finalizar, tomó a bien mandar un mensaje al grupo de seleccionados que disputarán la Copa Oro. "Espero que llegue lo más lejos posible y que den todo el país, lo demás llegará solo".

Rigoberto Rivas estuvo convocado en el último partido de la finalizada temporada en Serie A donde el conjunto neroazurro derrotó al Udinese y el catracho portó la camiseta número 42, tanto él como en la federación centran sus posibilidades de jugar con Honduras para eliminatoria a Qatar 2022.