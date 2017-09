¡Confirmado! “Buba” López sí estará ante Costa Rica y México

No hay nada que temer en relación a la lesión de Luis "Buba" López. El meta, que fue sustituido por Kevin Hernández al mediotiempo del encuentro que le ganaron 3-2 al Honduras Progreso, abandonó el campo por precaución y sí estará en los trascendentales duelos eliminatorios de la Bicolor contra Costa Rica y México el 6 y 10 de octubre.

"Es falso que Buba tiene una lesión en el tobillo, se le sacó por precaución porque viene arrastrando un problema en la tibia hace tiempo; lo que se hace con él es que se le bajan las cargas de entrenamiento para que pueda jugar", mencionó Rodrigo Castro, preparador físico uruguayo de Real España, quien añadió que ese problema el meta lo viene arrastrando desde hace seis meses.

De hecho Ramón "Primitivo" Maradiaga, estratega de la Máquina, tocó el tema tras el choque contra los ribereños y explicó que "lamentablemente desde la Selección viene con este inconveniente, ahí no hay descanso, ahora que está en la posición de titular no va a querer soltarla, pero es algo que lo ha venido padeciendo y no se le ha dado el respectivo tratamiento", lanzó en torno a lo seis meses que lleva el cancerbero arrastrando dicha lesión.

Castro, quien por la naturaleza de su trabajo es uno los más cercanos a López en el día a día aurinegro, explicó que éste "tiene una breve lesión en la tibia, entonces cada tanto siente dolor, es una inflamación pero la lesión no es grave. (El sábado) estaba con dolor y se le sacó, no veo cuál es el problema de sustituir a un jugador que está adolorido".

¿Estará Buba López con la Selección Nacional? "Si lo pone el profe Pinto va a estar, si él lo convoca y confía en él va a estar; nosotros lo sacamos para tenerlo bien para los próximos partidos y teníamos confianza que Kevin (Hernández) podía hacer las cosas bien", comentó.

Concluyendo, el profesional charrúa adelantó que este lunes "Buba hará regenerativo, con tratamientos médicos para ver cómo desinflamar la zona y que esté bien para el próximo partido, si no estará otro compañero", siempre por precaución.

Opiniones

Tiene una inflamación en la tibia hace tiempo, que por el impacto le duele y molesta, pero no es una grave lesión; es algo que no te imposibilita jugar mucho tiempo."

Rodrigo Castro, preparador físico R. España

Es un tema recurrente en él, viene trayendo esto ya días; se le harán más estudios para ver al final que tipo de lesión viene padeciendo."

Ramón Maradiaga, técnico R. España