En entretenido Facebook Live, el periodista de MVS Televisión y Televisa Deportes Radio, Carlos Córdoba, aseguró que la Selección de México no vendrá a entregarse al estadio Olímpico ante su similar de Honduras porque persigue el récord de 24 puntos en una Hexagonal.

Córdoba aseguró que "César Arturo Ramos Palazuelos es un árbitro al que se le ha dado la oportunidad y se creía que tenía más para dar; me parece que no es el culpable del marcador, pero sí ejecuta mal el tiempo de compensación. Desde mi punto de vista me parece que era de dos o tres minutos, no seis", comentó el comunicador azteca en relación al tiempo compensando por el juez central.

El "hombre de los deportes" del medio televisivo mexicano indicó que César Ramos ha recibido muchas oportunidades para despegar su carrera, pero hasta el momento no ha sido capaz de lograrlo.

En relación al partido entre catrachos y aztecas, el periodista dijo que "yo creo que Juan Carlos Osorio viene a callarle la voz a todos los mexicanos, a los que lo hemos criticado, periodistas y aficionados; lo que quiere Osorio es romper el récord de Ricardo La Volpe, puede convertirse en el hombre récord".

Ese atenuante es, según Carlos, lo más complejo para la Bicolor: "Juan Carlos Osorio puede quedar como el técnico que le dio a México más puntos, y la eliminatoria 'caminando' ya no será la de La Volpe sino la de Osorio", apuntó.

Concluyendo dejó en claro que no habrá concesiones para la H, ya que en el Tricolor "vienen los 23 concentrados, digamos que de esos puedo asegurar que 20 van al Mundial, unos tres se van a jugar la última carta; me cuesta trabajo dar una alineación por todos los movimientos que tiene el Tricolor. México va a enviar lo mejor a la cancha del Olímpico".