Sub-17 de Honduras por una hazaña ante Brasil en el Mundial de la India

Se vale soñar. Llegar a esta instancia es un lujo que pocos equipos se dieron y los cipotes de la Selección Sub-17 de Honduras disputan un partido que todo jugador quiere disputar.

La Selección Nacional juega contra Brasil por un cupo en cuartos de final del Mundial de La India donde son pocos los que lo sellaron. El partido inicia a las 8:30 de la mañana hora nuestra.

Ver: EL TÉCNICO JOSÉ VALLADARES CREE EN EL RETO

El encuentro se disputará en el Estadio Internacional Jawaharlal Nehru de Kochi. El ganador de este duelo se medirá el domingo a Alemania en Calcuta y el entrenador José Valladares se encuentra motivado.

Los cipotes saben que el favorito es Brasil, pero si hay un equipo que ya sabe cómo tumbar a un gigante es Honduras. Lo hizo en los Juegos Panamericanos del Mar del Plata en 1993 y en la Copa América del 2000.

Ver: ESTOS SON LOS MUNDIALISTAS DE HONDURAS

Ya se clasificaron a la siguiente ronda Alemania, Estados Unidos, Malí, Inglaterra, Irán y España. Los norteamericanos se enfrentarán en cuartos a Inglaterra, mientras que los españoles chocarán contra los iraníes.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL

Sábado 21/10: Malí vs Ghana/Níger 5:30am

Sábado 21/10: Estados Unidos vs Inglaterra 8:30 am

Domingo 22/10: Irán vs España 5:30 am

Domingo 22/10: Alemania vs Brasil/Honduras 8:30 am

RESULTADOS EN OCTAVOS DE FINAL

Paraguay 0-5 Estados Unidos

Inglaterra 0-0 Japón

Francia 1-2 España

Irán 2-1 México

JUEGOS DE ESTE MIÉRCOLES

Ghana vs Níger (5:30 am)

Honduras vs Brasil (8:30 am)