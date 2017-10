Jugador argentino en Australia da consejos a Honduras para el repechaje

El repechaje que enfrentará la selección nacional ante Australia implica muchas cosas. Una de ellas es conocer más del rival pues es clave en los intereses de Honduras para tratar de llegar al Mundial de Rusia 2018.

Algunos medios ven nuestro país como un "campo de guerra", burlas y hasta miedo por la situación de nuestro país están a la orden del día pero no todos piensan así en la tierra de los canguros.

DIEZ contactó a Fernando Bandrán, futbolista argentino que milita hace un año en el Melbourne City de dicho país y que tiene de compañero al mítico Tim Cahill, pieza clave de Australia y que amenaza a Honduras en este repechaje.

El argentino nos atendió muy amablemente y dio algunos consejos a la selección nacional en esta llave, detalló las virtudes y defectos de los "Socceroos" y lo que Cahill le ha dicho a él sobre el duelo ante la bicolor.

¿Qué tal ha sido la experiencia en Australia?

Me ha gustado la experiencia, si bien la liga es chica porque tiene once equipos pero está bien organizada, es una liga tranquila donde no hay muchas diferencias en el aspecto económico. Australia si bien es distinto por ser americanos en cuanto a pasión, es un fútbol donde se trata de conservar la pelota, el equipo en sí es muy clásico con un nueve grande, dos cinco que quiten pelotas, los equipos y la selección es casi igual.

¿Cómo has visto el nivel de la selección australiana?

Se expresa mucho en lo que te dije recién, la selección de Australia busca mucho tener el control de la pelota, no es un equipo rápido pero tiene grandes jugadores y uno es Aaron Moy, es un jugador diferente, es muy interesante porque distribuye bien el juego, él y Milligan son los mejores en el medio campo. La velocidad y explosión no resalta acá, son más de conservar el balón. Tienen a Tim Cahill que es un jugador con gran experiencia, yo no lo veo una selección rápida.

Honduras es una selección que posee velocidad y potencia. ¿Crees que eso le puede causar problemas a Australia?

Yo creo que sí, los partidos que he visto acá cuando les ha tocado enfrentar selecciones como Tailandia que son muy veloces les causó problemas a Australia. Por lo que he visto la velocidad los puede complicar un poco porque ellos se centran en la tenencia.

¿Los australianos viven con mucha pasión los juegos de su selección?

Uno está acostumbrado al fútbol de Sudamérica que se expresa mucho más, acá les gusta el fútbol pero hay diferencias, ellos lo toman como un deporte no como en mi país que no se acepta una derrota, si acá la selección pierde no lo toman mal, eso no les genera problemas.

Tienes de compañero a Tim Cahill ¿De qué debe cuidarse Honduras y cómo es él?

Se tiene bastante expectativa en él por acá, es profesional y se entrena como si fuera un muchacho que está a punto de debutar en el fútbol. No he conocido muchos jugadores que tengan esa pasión, siempre quiere ganar y tiene mucha presencia en la cancha, cuenta con movimientos inteligentes, aguanta muy bien la pelota. La verdad que es muy completo.

¿Y él te ha platicado algo de este repechaje ante nosotros?

Sí, hemos hablado un poquito y yo le preguntado cuándo jugaban, dónde jugaban y si había visto a Honduras. Con mucho respeto me dijo que sería un partido muy difícil, ya sabe que allá hacer calor y que estará pesado, para él es un partido muy importante porque tiene 37 años y sería su último Mundial.

¿Qué tipo de clima se prevé para el 15 de noviembre por allá?

El clima es muy similar al de Argentina, se está yendo la primavera, aunque para esa fecha será primaveral

¿Te gustaría que Australia llegue al Mundial o que una selección de América lo haga?

Eso me lo reservo ja, ja. No sé la verdad, que vaya el mejor sinceramente, esa es la mejor respuesta que te puedo, si es Honduras pues contento y si es Australia también contento.