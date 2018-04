Jorge Luis Pinto revela por primera vez porqué fracasó dirigiendo a Honduras

El extécnico de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, reveló en una entrevista con Telemundo que no valoró el cambio generacional y eso le pasó factura con el rotundo fracaso rumbo al mundial de Rusia 2018.

El colombiano se fue dolido por el trato que le dio la prensa deportiva y dice que él no era un 'Nazi', además desmiente que se levantaba por la madrugada a quitarle teléfonos celulares a los jugadores.

"Honduras en toda la eliminatoria sufrió. Comenzamos imprecisos, de alguna manera conformistas, rotamos, vimos alternativas... en fin, pero no se dio", dice Pinto al programa 'Qué Momento' de la cadena Telemundo.

Pinto acepta por primera vez que se equivocó, pero ahora ya es tarde. "Me sorprendió que no valoré el cambio generacional que pasaba Honduras. De pronto el partido con Panamá en Panamá pudimos haberlo ganado 3-1, luego el partido contra Costa Rica en San Pedro Sula estaba seguro el triunfo que nos colocoba arriba, y en el juego ante Estados Unidos ese gol que nos anotan fue por descuido y falta de concentración", argumentó.

Jorge Luis Pinto reveló algunas de las situaciones que vivió como entrenador de Honduras.

El timonel se fue molesto con la prensa deportiva por lo que se dijo en su momento cuando algunos jugadores revelaron el duro método de trabajo del seleccionador, pero lamenta cómo se informaron las cosas.

"De la prensa deportiva fui maltratado en la intimidad del ser humano y eso me duele. Si me dijeran que Pinto se equivocó en el partido, ya está, listo, acepto, pero ya cuando se meten con el ser humano no. Por ejemplo: Decir que yo me levantaba a las 3:00 de la mañana para ir a las habitaciones de los jugadores me parece tan irrespetuoso y de baja calidad, que yo le quitaba los celulares a los jugadores... !Por Dios, yo no soy ningun Nazi!", comentó.

Y sigue: "El partido contra Costa Rica fue el que nos puso en tinieblas, ver las lágrimas de los jugadores me conmovieron a mí, una porque hubo ratos buenos, pero no merecíamos quedar fuera", comentó el santandereano.

