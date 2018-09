Fernando Palomo sobre el DT de Honduras: "Tomarse la pausa para pensar bien no está mal"

El periodista salvadoreño de ESPN, Fernando Palomo, se encuentra de visita en el país para grabar una edición del programa Fuera de Juego y habló con DIEZ sobre la elección del nuevo técnico de Honduras. Contó lo que no le gustó del proceso de Jorge Luis Pinto.

"No necesesariamente por elegir elegir un técnico habrá que pensar que es el mejor para una selección. Carlos de los Cobos regresa por su segundo ciclo a El Salvador, una selección con la que me parece ya había hecho su trabajo y no debía haber regresado a dirigir ahora. Le deseo lo mejor, pero entiendo su deseo de volver al ruedo, al trabajo y al país que tanto lo abrazó, pero puntualmente sobre la elección no considero que fue la mejor", dijo.

Y agregó: "No creo que El Salvador le saque alguna ventaja a Honduras por tener entrenador. Hay que sabe elegir, por qué y a quién se escoge. Me parece que tomarse la pausa para pensar bien no está mal" .

Sobre el proceso de Pinto

¿Retrocedió la Selección de Honduras al no asistir al Mundial de Rusia con Jorge Luis Pinto? Se le consultó y fue claro.

"No creo que no ir al Mundial sea un retroceso. Se podría retroceder clasificando, porque se hizo alejandote de las herramientas y argumentos con los que fuiste a dos citas munialiestas. Pinto se dio cuenta tarde de los cambios necesarios en su forma de juego para que Honduras fuera más competitiva. Perder puntos en tres partidos en los últimos cinco minutos pasa tambien por la dirección técnica. Hubo cosas que me gustaron de Honduras y otras que no, porque dejó de hacer todo lo bueno que realizó con Rueda y Suárez, darle idea de juego con protagonismo, personalidad, no con el temor de ser atacado, que fue lo que mostró en la primera fase el equipo de Pinto".

Habla de David Suazo y su reto e Italia

David Suazo es el primer técnico de Centroamérica en dirigir en la Serie B de Italia Palomo no duda en que tendrá éxito.



" Ha crecido mucho, a nosotros (los centroamericanos) no nos tienen que medir de donde venimos, sino por donde vamos. Lo que hizo Suazo en Italia, hoy lo vemos y es difícil entender que estaba en el Inter. Los va a representar bien a ustedes y va a dejar bien a Centroamérica", cerró.