Honduras con posibilidades de jugar contra Brasil amistoso en noviembre

El gerente de la Selección de Honduras Gerardo Ramos confirmó que la Bicolor ya tiene asegurado el juego ante Chile en noviembre y podría cerrarse en las próximos días otro encuentro ante Perú, Paraguay, como informó Diario Diez hace tres días.

Lo novedoso es que Ramos menciona que la selección hondureña podría también enfrentarse a Brasil ya que tiene propuesta de los brasileños para jugar un amistoso.

"El mes de octubre solo vamos a jugar un partido en Emiratos Árabes es en Barcelona el 11, también está confirmado el juego ante Chile el 14 de noviembre desconocemos si será en Santiago o una ciudad cerca y en estos días estaremos firmando el contrato", dijo Geraro Ramos.



Y agregó: "Hay posibilidades de un segundo juego en noviembre en Sudamérica siempre y el más probable es la Selección de Perú, además tenemos otras opciones me han hablado de Paraguay y una tercera posibilidad Brasil, pero lo más seguro es contra Perú el día 18 en Lima".



Una de las cosas que dejó muy claras es que la posibilidad ante Marruecos quedó completamente descartada. "Contra Marruecos no habían platicas avanzadas, solo era una opción que se dio y el problema fue algo tan sencillo como lo es el reglamento que no permite en la fecha FIFA jugar en dos confederaciones distintas en la misma fecha".

Uno de los últimos amistosos que Honduras jugó fue ante Corea del Sur en Asia.

Además añadió: "Arabia Saudita era el otro equipo que quería jugar contra nosotros, pero ya teníamos el compromiso con Emiratos Árabes Unidos y es por eso que no se puedo llegar a un acuerdo".



La Federación de Honduras también destacó la cantidad de dinero que le quedará en las arcas por realizar estos tres encuentros amistosos en octubre y noviembre.



"Por el juego ante Emiratos Árabes pueden quedar como 22 mil dólares y por los encuentros que jugaremos en Sudamérica pueden quedar entre 70 o 75 mil dólares", comentó Ramos.

LAS NUEVAS CARAS QUE SE VERÁN EN EL PROCESO RUMBO A QATAR-2022



Las autoridades de la Fenafuth están esperando unos pequeños detalles para llegar a un acuerdo con la Federación de Perú que es la más alta posibilidad que existe.



"De Perú es un pase administrativo es lo que está en espera, Chile está listo, mañana llega el contrato para revisarlo y luego esperar hasta el viernes cerrar el juego ante Perú", indicó el gerente de la Selección.

UNA NUEVA CONVOCATORIA



El técnico Carlos Tábora deberá convocar a los mejores legionarios que tiene actualmente Honduras para estos encuentros amistosos ya que es una de las exigencias que han solicitado los rivales.



"Las exigencias son claras y es nada más el mejor nivel de los jugadores, en este caso a decisión de Carlos Tábora que será el que lleve a la Bicolor a España cuando va dar los nombres de los seleccionados, pero hay una buena cantidad de legionarios que estarán en estas fechas porque son fechas FIFA", aseguró Gerardo Ramos.