En Fenafuth no hay "pisto" para contratar técnico en estos momentos

La Selección Nacional de Honduras suma más de 300 días sin entrenador tras la salida del colombiano Jorge Luis Pinto, quien no pudo lograr el objetivo de clasificar a la Bicolor al pasado Mundial de Rusia 2018.

Inicialmente estaba previsto que la Fenafuth y la Comisión Nacional de Selecciones Nacionales nombrarían al nuevo timonel en este mes de septiembre, pero no ha sucedido de esta manera, pues pese a tener un buen número de hojas de vida en sus oficinas, no han tomado una decisión.



Y esa determinación no ha llegado por una sencilla razón, de acuerdo a lo conocido por DIEZ, el tema pasa estrictamente por aspectos financieros.



Los números de la Federación siguen en rojo tras el proceso anterior y no lograr recuperarse, luego de que dirigentes hondureños (Alfredo Hawit y Rafael Callejas) se vieran involucrados directamente con el famoso caso de corrupción del Fifagate.



Desde el interior de la Federación de Fútbol el mensaje es claro: “No hay competencia, no podemos darnos el lujo de estar pagando un técnico”.



Por otra parte, DIEZ ha reafirmado que el nombramiento del nuevo técnico se daría entre enero y febrero del próximo año, apenas unos meses antes del primer torneo oficial en esta nueva era, la Copa Oro 2019.

Y es que por ahora se limitarán a cumplir los compromisos que se adquieran para jugar partidos internacionales en octubre y noviembre, con un técnico interino, en este caso, el profesor Carlos Tábora, quien también ya dirigió dos partidos frente a Corea y El Salvador en mayo.

Es por eso que por ahora los nombres de Gustavo Matosas, Rubén Omar Romano, Alexis Mendoza, entre otros, se han quedado nada más como opciones, pues el objetivo primordial de la Federación es primero reorganizar el tema financiero, pagar deudas, como la que mantienen con los jugadores que estuvieron hace dos años en los Olímpicos de Río, con quienes mantendrían una deuda cercana a los 80 mil lempiras a cada uno de los que participaron.

Es tan precaria la situación económica de la Federación de Fútbol, que hace algunos días, desde el Congreso Nacional de la República, el excapitán y mundialista con Honduras en España 1982, Jaime Villegas, introdujo un proyecto de ley, para que se agregue al presupuesto de 2019, una cantidad de 70 millones de lempiras para que sean inyectados a la Fenafuth de manera anual.



Cabe destacar que Jaime Villegas es miembro del Comité Normalizador nombrado por la FIFA, luego de los escándalos de corrupción de la FIFA y desde su posición de legislador está buscando ayudar al fútbol hondureño.



Otro de los retos del Comité Normalizador y la Comisión de Selecciones, es poder activar a los patrocinadores de la Selección que han apoyado en los últimos procesos y buscar nuevos que quieran subirse al barco rumbo Catar 2022.