Diego López: “Hoy no hay un delantero como lo fue David Suazo”

"Cuando veo a Diego con tantas canas, me doy cuenta del estrés que se vive siendo primer entrenador. No... es sólo una broma. Es un amigo... Sabemos que no es una carrera fácil, pero sabemos que él ya tiene experiencia", fue la primera frase que nos dijo sobre López, David Suazo. Nadie pudo definir mejor al protagonista de esta entrevista y el Cagliari. Una metáfora perfecta.



¿Jugaron mucho tiempo juntos en Cagliari?

La verdad que sí, compartimos cosas juntos en muchos años con la camiseta de este equipo. Tuvimos la suerte de jugar juntos. Él después se fue al Inter. Como jugador, creo que en el Cagliari fue el mejor momento de su carrera.

¿Marcaron una época?

Totalmente. Por ahí los goleadores son los que quedan más en la retina y memoria de la gente. Si salís a la calle a preguntar a la gente en Cagliari, la mayoría te saca a Suazo como uno de los ídolos. Y eso es lindo. Luego, como resultado de su buen momento lo vendieron al Inter. Y después fue al Benfica y bueno, tuvo una lesión grave de rodilla que no le permitió hacer lo que estaba haciendo. Pero la verdad, creo que los mejores años los vivió acá.

¿Cómo lo podés definir como jugador?

Era muy veloz, que hacía la diferencia por su grandes dotes físicos. Porque la verdad que era demasiado rápido para los defensores. Te quedaba media pelota ahí y te la ganaba con la velocidad. Aparte que él siempre hizo goles y fue goleador.

¿Qué momento recuerdas con David que te marcó?

La primera vez que vino David, cuando yo estaba en la selección uruguaya en el 99, él tenía 19 o 20 años, era un pibe muy joven. Me tocó estar con él en la habitación en la concentración, ya había empezado la temporada. Y nada, estábamos en la habitación y él dormía en una cama, sobre ella tenía todas las fotos de su familia, te digo, montones de fotos, todos… Y yo le digo: “¿¡Pero qué hacés loco!?”… Se mataba de la risa.



Te impactó…

Seguro… ¡Todas estas fotos!… Él se mataba de la risa y yo también. Fue notable verlo ahí descansando en su cama y rodeado de decenas de fotos de toda su familia. Aparte, él era muy chico. Tenía las fotos de los padres, del hermano, abuelos, tíos, toda la familia. Tenía a toda la banda ahí. La verdad que me marcó eso. Ahí se ve por qué un futbolista llegó tan alto y tan lejos.

Si lo tenés que comparar con algún delantero de hoy… ¿Hay alguno?

Sabes que si tengo que buscar hoy a algún delantero así como él, no encuentro ninguno. Hoy no hay un delantero como lo fue David Suazo. Es difícil de encontrar, porque si me pongo a pensar hoy, tengo que buscar y buscar. Porque hay algunos como Lukaku que se parecen, pero Lukaku es más físico



Suazo era rapidez…

Claro, David era velocidad pura y te mataba. Era goleador, era una bala. Yo creo que hoy encontrar a un jugador como Suazo, por ahí Douglas Costa se parece bastante, quizás tiene más técnica que lo que tuvo David. Por ahí Suazo técnicamente no era el mejor, no era su fuerte, pero tenía la velocidad y la definición, en eso fue de los mejores del mundo en su época.

¿Lo ves dirigiendo a Honduras a David?

La verdad es que aún no lo he visto dirigir detalladamente porque nuestros entrenamientos son simultáneos. Para entrenar a la selección tenés que tener experiencia y él aún no ha entrenado a nivel profesional, por ahí podría empezar con las juveniles de Honduras y luego saltar a dirigir a la Selección, seguro que ese es un paso interesante para su carrera. Pero bueno, yo creo que la idea y la ambición la tiene seguro.

Dirigir a tu país es otra cosa…

Seguro, entrenar a tu país es lo máximo. Para mi es obvio que dirigir a Uruguay en algún momento es un sueño. Para David es lo mismo, es lo más lindo. David está tratando de aprender, de terminar los cursos y bueno, después agarrar, por qué no al Cagliari o a otro club importante, sumar experiencia profesional para después ir a su selección.

Vos estás dirigiendo al primer equipo, Suazo está en las juveniles, Agostini, Conti es embajador del club… ¿Cómo ves que el Cagliari abra tanto las puertas a sus ídolos históricos?

Es un reconocimiento a lo que nosotros hicimos por el club. Y ojo, no es normal que se de esto en otros equipos de Italia y del mundo. No es algo común porque lo he visto. Aquí se cuida mucho al ex jugador del club y se trabaja serio. Que el club te de la oportunidad es algo notable para un ex futbolista que vistió esta camiseta, sobretodo a nosotros con David que estuvimos muchos años en el club.

¿En qué momento está el club?

Venimos de una derrota dura contra el Inter por 4-0, era un partido en donde nos faltaban jugadores importantes y en donde tuvimos y tenemos que dosificar las fuerzas, casi de manera obligada. Pero siempre pensando en ser fuertes de local, porque aquí la receta es esa, sumar siempre en casa. Y claro, el partido mas importante fue el último, contra el Bologna en el Sardegna Arena, aparte fue al mediodía y acá ya hace calor, todo es más difícil. La receta es esa, es hacerse fuerte en casa y tratar de mejorar siempre lo que hace uno afuera. Sea el Inter o la Juventus, que son equipos que tienen otros presupuestos y son difíciles de enfrentar. Pero lo importante es tratar de llegar a nuestro objetivo que es salvarnos.

¿Cómo se compite contra gigantes como Juventus, Inter, Milan, Roma?

En casa es la receta. Cuando un equipo pequeño como el Cagliari va a jugar afuera, hay que ser equipo, como se dice aquí “ser squadra” un cuadro compacto, tratar de no regalar nada, porque si cometes errores te hacen tres o cuatro goles. Y te matan. Tienes que hacer grandes partidos, porque hay mucha diferencia, es muy grande, porque ellos tienen calidad, pero nosotros tenemos que apostar a otros componentes, pasión, garra, amor a la camiseta. Es cierto que la diferencia de presupuestos existe, si, pero con trabajo, sin cometer errores, no puedes equivocarte porque eso es letal.

¿Fichar bien?

¡Claro! Ese es un punto clave, porque tienes poco dinero para fichar, pero hay que agudizar el ojo en jugadores que estén dispuestos a jugar en tu esquema, porque si vas al Meazza, al Allianz Arena, al Olímpico de Roma, y te metes atrás a defender, estás en el horno. Hay que proponer y siempre, con fichajes inteligentes que apliquen a tu esquema. Un ejemplo fue David Suazo, el tipo fue observado por el Cagliari, se estudió su juego, se analizó si era factible que lo aplicara en un esquema determinado, se sabía que era un hondureño, apasionado, fuerte, futbolero, con coraje, típico latinoamericano, como soy yo también… Y se pagó por él. Vino, hizo goles, la rompió y hoy es ídolo. Eso se llama ‘saber fichar’.

¿Qué significa Cagliari en tu carrera?

Es una vida. Estuve casi 12 años aquí como jugador. Debuté en Italia, fui jugador, capitán del equipo, referente en el vestuario, compartí con muchos compañeros, momentos buenos y malos. Por ejemplo estuve en la B con el Cagliari, junto con David Suazo. Y no nos fuimos, nos quedamos y sacamos el equipo adelanto y lo llevamos a la Serie A. Estuve cuatro años en la B y no me quise ir, me quedé. Son cosas que te marcan. Estos colores son todo y hoy tengo el privilegio y la alegría de poder dirigir a mi equipo por segunda vez. Y mi objetivo es ese, mantenernos en primera.

¿Cómo ves a Uruguay en el Mundial de Rusia?

Lo cierto es que tenemos un gran equipo. Con un equipo más que individualidades. Atrás tiene jugadores de nivel como un portero sólido como Muslera. Dos zagueros de clase mundial como Godín y Giménez. Volante de buen toque como Bentancur, Vecino, De Arrascaeta, Nández, Valverde, Torreira…

Pero la delantera es determinante…

Y si, es así. Tener a Cavani y Suárez te da otras posibilidades, te da para soñar más allá. Son dos futbolistas reconocidos a nivel mundial.

