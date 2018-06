Francisco Palencia: "Chirinos tiene técnica, crea peligro y tiene gol"

Francisco "Paco" Palencia, técnico de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de México, habló con DIEZ desde Puebla sobre la incorporación del hondureño Michael Chirinos de quien dijo es un futbolista con grandes cualidades que se adapta a su sistema de juego.

Palencia adelantó que el objetivo de "La Manada" es mantener la categoría en el máximo circuito del fútbol azteca. Chirinos llega a préstamo por un año tras la destacada actuación con el Olimpia que le valió para ser llamado a la Selección Nacional de Honduras.

Leer: AMADO YA ESTÁ EN PUERTO RICO PARA UNIRSE A LA SELECCIÓN

¿Qué opina de Michael Chirinos?

Obviamente es un buen jugador, si lo incorporamos al equipo es porque el chico tiene las cualidades que necesitamos de un futbolista, es rápido, tiene buena técnica, crea peligro y tiene gol, si lo contratamos y llegamos a un acuerdo es porque el chico va a servir, sin duda será de mucha ayuda.

¿Usted miró los videos de Chririnos y sus cualidades lo motivaron para aprobar su contratación?

No sólo los videos, vimos muchos partidos con mi cuerpo técnico, lo estuvimos siguiendo en la Liga hondureña y en la Conchachampions, naturalmente la contratación es parte de su trabajo.

¿Cree que Chirinos se adapte lo antes posible a su sistema de juego?

El talento lo tiene y sin duda se puede adaptar a nuestra forma de jugar, en principio las cualidades las tiene por eso lo trajimos si no supiéramos de sus cualidades no lo hubiéramos contratado para participar con nosotros, es rápido tiene cualidades físicas, técnicas y tácticas que se adaptan a los que queremos.

¿En qué posición lo utilizará?

Ya veremos, él puede jugar en las dos bandas, aunque creo que lo utilizar de media punta, es un chico polifuncional que nos puede ayudar mucho en la necesidad del equipo, donde lo voy a necesitar no lo puedo decir ahora porque sería mucha información para los rivales.

Ver. ASÍ FUE EL PRIMER ENTRENO DE CHIRINOS EN LOBOS

¿Chirinos será titular o tendrá que pelear por el puesto?

Todos los jugadores que están conmigo tienen la posibilidad de jugar, evidentemente los futbolistas tienen que trabajar mucho porque es un plantel de 22 y voy a poner los mejores.

¿A qué aspiran en el próximo torneo, tienen plantel para salir campeones?

Nosotros somos un equipo que de principio el objetivo es mantener la categoría, el tema primordial es mantenerse en primera porque acá el equipo comienza de cero en el porcentaje, los objetivos los tenemos bien marcados.

¿Hay otro futbolista hondureño que le gustaría incorporarlo a Lobos en el futuro?

De momento no puedo decir nada de otros jugadores por el tema de las negociaciones que se pueden caer o encarecer, de momento puedo decir que el plantel se va conformando mediante a lo que estamos queriendo, estamos contentos por los momentos con la llegada de Michael Chirinos.

¿Otros refuerzos que se han sumado a Lobos?

Tenemos a Brayan Ramírez, Brayan Gonzáles, Paco Torres, Kevin Rojas, Joaquín Espinoza, Joaquín Esquivel, Aldo Cruz, Jairo Gonzáles, Toño Rodríguez y Michael Orozco, de momento solo esos.

¿Jugarán partido de fogueo para llegar finos al torneo Apertura?

Sí. Tenemos planificado jugar contra equipos de segunda división, también con clubes de Liga de Ascenso y primera división.

¿Qué equipo se ha reforzado mejor en la liga mexicana?

No me compete saber eso, mi trabajo es armar bien a Lobos, me compete conocer bien a mis jugadores para que funcione bien el equipo y trabajar por la permanencia.

¿A su criterio, cuál ha sido el mejor futbolista hondureño que ha llegado a México?

Hay muchos, pero Carlos Pavón y Carlo Costly han hecho un buen trabajo, hay muchos que han participado en el fútbol mexicano con buen suceso, está actualmente (Brayan) Beckeles en Necaxa, pero todo los jugadores que han llegado aquí son de la selección hondureña que destacan mucho en su país, son buenos futbolistas los que han llegado a México.

¿Virtudes y defectos del futbolista hondureño?

No creo que haya virtudes y defectos sólo de los hondureños, todos los jugadores del mundo tienen virtudes y defectos.

¿Cómo mira la Selección mexicana en el Mundial de Rusia?

La Selección siempre ha trabajado bien, hay gente que le puede gustar y hay gente que no le puede gustar, considero que Juan Carlos Osorio y los jugadores están muy compenetrados, lo digo porque he estado con ellos en los entrenamientos, he hablado con el entrenador Osorio, es normal que ahora todo México se ilusione, creo que Juan Carlos Osorio ha tenido excelentes resultados tiene más triunfos que derrotas, ha demostrado que es un técnico triunfador.

¿México está para el quinto partido en el Mundial?

Creo que México está para enfrentar a Corea y después ir paso a paso. Creo que todo el área de Concacaf debemos estar alegres cuando a nuestros equipos les va bien, eso beneficia a todas las selecciones de área, a pesar que Panamá y Costa Rica perdieron el primer juego están participando, hay que apoyarlos a todos.