La agenda de este fin de semana de los legionarios hondureños

Los legionarios catrachos tienen una apretada agenda para este fin de semana en la MLS, donde destaca el duelo de los hondureños, Sporting Kansas City de Róger Espinoza recibe al FC Dallas de Maynor Figueroa, este sábado a las 7:00 de la noche.

Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García a una dura visita con el Houston Dynamo ante el Portland Timbers, el encuentro está pactado para las 9:00 de la Noche.

Luis "Buba" López no tendrá participación en esta jornada con Los Ángeles FC, equipo que pidió su retorno tras haberlo prestado al Orange County.

Por su parte en la Segunda División de Estados Unidos, San Antonio FC donde milita José Escalante, visita al OKC Energy el domingo a las 6:30 de la tarde.

Liga MX

Brayan Beckeles con el Necaxa visita el Distrito Federal para enfrentar el domingo a los Pumas. El encuentro será a las 11:00 de la mañana.

Mientras tanto, los Lobos BUAP de Michael Chirinos y Félix Crisanto van a querer aprovechar su condición de local recibiendo al Veracruz, el encuentro está programado para las 3:00 de la tarde del domingo.

Guatemala

Bayron Méndez hace su debut con el Cobán Imperial en su dura visita al Municipal que dirige Hernán Medford, este choque será el domingo a las 11: 00 de la mañana.

Costa Rica

Róger Rojas, Alex López y Luis Garrido con el Alajuelense reciben este sábado a las 7:35 de la noche, en el Alejandro Morera Soto al Pérez Zeledón.

Portugal

Por la fase previa a la Copa de la Liga, el Nacional de Madeira donde militan Bryan Róchez y Wesly Decas recibe al Boavista el domingo a las 12:45 PM.

Partidos Sábado 28 de julio

Sporting Kansas City - FC Dallas 7:00 PM

Portland Timbers- Houston Dynamo 9:00 PM

Alajuelense - Pérez Zeledón 7:35 PM

Partidos Domingo 29 de julio

Pumas UNAM vs Necaxa 11:00 AM

Municipal vs Cobán Imperial 11:00 AM

Nacional vs Boavista 12:45 PM

Lobos BUAP vs Veracruz 3:00 PM

OKC Energy vs San Antonio 6:30 PM