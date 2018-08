Emilio Izaguirre: "Nunca he estado en la órbita del Motagua"

Emilio Izaguirre voló a Escocia para integrarse nuevamente al Celtic de Glasgow. Antes de partir habló del Motagua y del Alajuelense de Costa Rica.

El catracho viajó muy emocionado de volver a los Hoops y confirma los objetivos por los que luchará en esta nueva etapa con el club.

¿Ya definiste con tu nuevo equipo?

Gracias a Dios ya se me terminaron las vacaciones y ahora vamos de viaje, no quiero hablar del equipo, pero es una bendición lo que me ha pasado, mañana o el viernes estaré firmando el contrato y es una enorme bendición.

¿Retornas al Celtic?

Bueno hasta no firmar no puedo decir nada, pero la idea es ir a Escocia y allí vamos a presentarme al equipo para firmar el contrato y esperar volver a tener participación en un gran equipo como el Celtic. Además, volver a jugar la Champions League que es lo que desea todo jugador de élite.

¿Grandes posibilidades de regresar al Celtic?

Claro, ya voy hablado y espero hacer los exámenes médicos mañana y el viernes presentarme a los entrenamientos del equipo.

¿Cuánto tiempo vas a renovar?

La idea es casi dos años de contrato con el equipo y creo que estoy agradecido con Dios, con la gente del Celtic de abrirme las puertas, porque es una bendición muy grande la que me ha pasado porque nunca me imaginé que se me abriría nuevamente las puertas y espero rendir al máximo, aprovechar cada minuto en el Celtic.

¿Qué representa para ti volver a Escocia?

Una bendición muy grande. Es algo que nunca me lo esperaba. Yo estaba pensando en la MLS pero al final ellos se comunicaron conmigo directamente y me dijeron que estaban alegres de que volviera al equipo y para mí es una enorme alegría retornar a un equipo que lo quiero y aprecio mucho, gané 11 títulos allá y ahora espero seguir ganando más.

¿Qué tan concreto fueron las negociaciones desde Costa Rica?

No, concreto es lo del Celtic en este momento, lo demás es solo rumores. Ofertas hubo, pero lo que más me interesó fue el Celtic por todo lo que he vivido allá y espero en Dios rendirles al máximo.

¿Has resuelto los problemas con contratistas que tuviste antes?

Sí, esa fue la idea y la propuesta mía que el Celtic se encargará con los abogados de eso, que me ayudarán porque era algo que no dependía de mí sino un problema que tuve con ellos.

¿Cómo llegas físicamente?

Bien, he estado corriendo todos los días, preparándome al máximo, sabía que me vendría otra oportunidad y qué mejor que en Europa. Hoy juega el equipo para competir para Champions League y es algo bonito lo que me está pasando y espero me den la oportunidad de representar a mi país de la mejor manera y al Celtic en Champions.

¿Qué te ha dicho el técnico Brendan Rodgers?

Ellos conocen del profesionalismo que tengo, trato de dar lo mejor que tengo cada día, siempre estoy enfocado y ellos saben que estoy preparado para lo que se me puede venir.

¿Se terminaron las posibilidades de quedarte en Motagua?

Nunca he estado en la órbita del Motagua, gracias a Dios todo está negociación fue gracias a Eddy Atala. Él fue el intermediario entre los abogados del Celtic y en ningún momento me dijo que me quedará en Motagua. Quizás si no salía nada era una opción, pero siempre le pasé las ofertas que me llegaban y fue él quién me arregló y se lo agradezco.

¿Con el Alajuelense hubo pláticas?

No, en ningún momento. Todos los agentes y equipos se comunicaban conmigo pero hablaban con Eddy Atala y hubo más ofertas de Europa y de la MLS que de otro lugar.

¿Cómo miras este llamado del Celtic?

Era algo que no me lo esperaba, pude hablar con el asistente técnico del club y me hizo saber que estaban muy felices que volviera al igual que yo, fue como comenzaron las pláticas hasta que Eddy Atala concretó todo.

¿Vuelve el hijo pródigo a casa?

Bueno es una bendición porque no pasa muchas veces que un extranjero y más un centroamericano salga de un equipo de Europa y vuelva otra vez. Sé qué allí voy a pelear títulos, pelear Champions League y tratar de ganarme el puesto.

¿Lesiones no hay?

Gracias a Dios hace mucho tiempo no tengo ninguna lesión muscular, ninguna fractura, la última lesión que tuve fue el golpe en el tobillo en el juego del repechaje que salí en el primer tiempo con la Selección y esa fue la última espero en dios estar bien cada día.