Golovkin tras perder contra el Canelo: ''No voy a decir quién ganó la pelea''

El púgil kazajo Gennady Golovkin, quién perdió anoche en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) el invicto frente al peleador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, dijo al concluir la pelea revancha que no tenía nada que decir sobre el veredicto.

Álvarez ganó la pelea, programada a 12 asaltos, por decisión mayoritaria después que un juez entregó una cartulina con un empate (114-114), mientras que otros dos vieron como ganador al boxeador azteca (115-113).

"No voy a decir quién ganó esta noche, porque la victoria le pertenece a Canelo según los jueces", admitió Golovkin, que no pudo mostrar su mejor pegada frente al nuevo campeón del peso mediano, versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial (CMB).

Golovkin, de 36 años, que perdió el invicto al quedarse con marca de 38-1-1 después de haber disputado 40 peleas como profesional, se llevó una bolsa garantizada de 20 millones de dólares, por los 30 que recibió el nuevo campeón.

"Lo más importante es que fue una pelea muy buena y emocionante para los aficionados al boxeo", subrayó Golovkin, quien al concluir el combate tuvo que recibir asistencia médica para que le pusiesen ocho puntos de sutura en el corte de 5 centímetros que sufrió en el ojo derecho.

El excampeón del mundo reiteró que había luchado más y mejor que Álvarez, pero asumió que la decisión final de los jueces es la que vale y por lo tanto que la respetaba.

En cuanto a las posibilidades de que hubiese una tercera pelea entre ambos púgiles, Golovkin se mostró partidario siempre que se diesen las condiciones adecuadas.

"No tengo ningún problema en enfrentarme de nuevo a Álvarez, pero siempre que se den las condiciones adecuadas para hacerlo", comentó Golovkin, quien no quiso entrar en detalles de cuáles eran las condiciones a las que se refería. "He demostrado en ambas peleas que siempre fui el campeón".

"Debemos analizar lo que ha sucedido en la pelea y trabajar de cara al futuro con la misma confianza e ilusión para volver al camino del triunfo", cerró.