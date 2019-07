Orlando Ponce sobre Olimpia: "Las chequeras no siempre dan campeonatos"

ORLANDO PONCE

El movimiento de jugadores en el Olimpia con extranjeros de gran cartel y nacionales de mucha plusvalía, han estremecido el mercado hondureño en la desesperación el León de acabar con una sequía de tres años sin títulos locales.

La nueva administración del los merengues comandada por el exitoso empresario de las telecomunicaciones, Rafael Villeda Ferrari, inició golpeando fuertemente la mesa con el fichaje del reconocido y prestigiado entrenador argentino Pedro Troglio, todo un cuerpo técnico extranjero de confianza del exjugador de River Plate y la selección Argentina.

El melenudo no ha podido ganar su copa 31 en el último trienio, probando en vano con el colombiano Carlos Restrepo,con el nacional Nahúm Espinoza y el uruguayo Manolo Keosseián, con este último jugó las dos últimas finales pero las perdió ante su más enconado rival y bestia negra el Motagua. Incluye además los fracasos con Héctor Vargas con el que ganaron tres estrellas locales.

Además de la contratación de Troglio, entrenador bien cotizado por dónde ha dirigido: Paraguay, Perú y su natal argentina, el bicampeón de la Concacaf ha contratado al defensa Jonathan Ferrari y a los volantes Matías Garrido y Christian Maidana, todos argentinos y de primer nivel para un mercado muy pobre como el hondureño, porque en ligas como las de México y Estados Unidos sería muy común.

Ovidio Lanza podría resolver su futuro con Olimpia en las próximas horas

El Olimpia ha dado palos de ciego con los últimos fichajes de extranjeros, lo último en la etapa de Keosseián fue el cuarteto que formaban Leandro Sosa,Guillermo Chavasco, Emiliano Bonfligi y Martín Bonjour, quienes al final no le aportaron nada al club y de llevaron buenas divisas que tal vez el club las hubiera invertido mejor en fichajes nacionales.

Los tres nuevos fichajes del Olimpia vienen con el visto bueno de Troglio, por lo que no habrá excusas que llegaron lesionados o no pudieron adaptarse al fútbol hondureño que para un buen futbolista no debe costar tanto, los ejemplos han sobrado en el pasado. O también equivocarse porque vieron videos donde hacían maravillas con el balón como Messi y Cristiano Ronaldo.

A los extranjeros se suman los nacionales Harold Fonseca, ante la salida de Donis Escober, Jhonny Leverón para pelear el puesto con Jonathan Paz, el contención Edder Delgado y el polifuncional ofensivo y Ovidio Lanza, todos elementos que le puedan aportar mucho al Albo.

Si a eso se suma la posible participación del exLobos Bua, Michael Chirinos, el Olimpia infunde miedo en la teoría, porque en la praxis habrá que verlo, ya que las chequeras no siempre dan campeonatos.

El desafío es muy grande para Troglio en el sentido de hacer que todas esas individualidades y egos los pueda hacer productivos para el campeonato de local, Liga Premier de Centroamérica, Copa Presidente y Liga Concacaf, con el inconveniente además de los jugadores que le estarán quitando para la Sub-23 y la Selección mayor, con sendos compromisos para Panamericanos de Lima, Perú,en los preolímpico rumbo a Tokio y eliminatorias a Qatar.

Con la gran inversión que están haciendo los merengues, el campeonato doméstico ya no es una necesidad únicamente sino una obligación, lo mismo que los éxitos en los torneos internacionales.

Edder Delgado, Jonathan Ferrari, Marías Garrido y Leverón ya trabajan en la pretemporada del Olimpia.

Todos estos desafíos llegan cuando se ha cambiado el formato del torneo de Liga y ahora el ganador de las dos vueltas tendrá asegurado el pase a la final, con la condición que si gana la pentagonal, la que se jugará a una sola vuelta, se convertirá en campeonísimo.

Aparte Troglio, deberá priorizar sus objetivos con los canteranos y no apurarlos como lo estaban haciendo los anteriores entrenadores, ya que en ninguna parte del mundo los grandes ganan campeonatos con introducciones bruscas de los talentos que vienen de abajo.

Con todos los recursos que le están dando al argentino, que se prepare porque le van a exigir los aficionados y medios; ganar, gustar y golear, sobretodo la primera ya que la sequía de títulos para un club ganador como los blancos resulta ya desesperante,aparte que el más enconado rival de la ciudad ha estado imparable.