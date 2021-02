El blog de Mauricio Kawas: "Las consecuencias de no ganar el título serán mucho más fuertes para Real España y Motagua"

Por muchos motivos y si hago una lista de esos motivos se haría muy larga. No estoy diciendo que Olimpia o Marathón no estarán bajo presión porque también la tendrán. Sin embargo, nunca será en el nivel en la que la vivirán aurinegros y azules.

Si revisamos la preparación del Real España ha sido casi impecable. Completaron el mínimo de seis semanas de trabajo previo que son requeridos para una preparación óptima.

El blog de Gaspar Vallecillo: Francsto Totti en la Roma; el ejemplo de un amor por la camiseta que está en peligro

Han traído un cuerpo técnico de primer nivel, fichajes muy importantes tanto locales como internacionales y optaron por una cabeza técnica para que lleve el control de todo en lugar de que sea un directivo. En el papel Real España es uno de los grandes favoritos para el título.

Pero no será la primera vez que los aurinegros inician el torneo con esas expectativas y terminan estrellándose con ese fracaso que golpea tanto. Debemos reconocerle el esfuerzo incansable de sus dirigentes que siguen intentando a pesar de tanta inversión que ha terminado mal en el pasado.

Es muy probable que el Real España se muestre con muy buen nivel en este torneo. Pero ser campeón no solo dependerá de eso. En casos como el de los aurinegros dependerá también de cómo se manejen a lo interno en los momentos de presión. Porque seguro habrá derrotas que compliquen y que hagan pensar que el techo se les viene encima de nuevo. Y si en esos momentos a lo interno inicia el lleva y trae, pues todo terminará de la peor manera.

Sus directivos han insistido que eso no va a suceder más. Que han aprendido de los errores del pasado y por eso encaran el torneo Clausura con cambios estructurales importantes. Para Real España no habrá otro resultado que funcione más que el título de campeón. Con todo el dinero que se está invirtiendo no se puede esperar menos.

La situación del Motagua ha sido diferente a la de los catedráticos. Su organización interna funciona con una línea directa de mando que maneja, sin escalas, su director técnico.

Diego Vázquez cumple con un proceso que le ha dado a los azules muchos títulos de Liga pero que en estos momentos encara un instante de sequía que tiene a muchos algo preocupados.

El problema aquí es la combinación letal de no ganar en dos torneos consecutivos y que tu archirrival levantara el trofeo en esos dos torneos. No hay duda que eso hace ver el mal momento, mucho peor. Diego sabe que no hay espacio para más derrotas y que la obligación para ganar el título es mucho mayor hoy de lo que era en el torneo anterior. Y para los azules todo deberá iniciar por ganarle la serie a los albos de Troglio que le han tomado la medida de manera precisa.

Veremos también cómo aprovechan otros clubes esa presión extra que cargarán tanto el Motagua como el Real España. Insisto, todos tienen como meta ganar el título, pero las consecuencias de no ganarlo serán mucho más fuertes tanto para los aurinegros como para los azules. Para ninguno de los dos habrá perdón.