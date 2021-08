El blog de Gaspar Vallecillo: "Carlos Padilla no conoce la realidad del fútbol de ahora"

“Llevaba conmigo a mi hija María, con la dudosa intención de someterla a una sesión de proselitismo futbolero, de acercarla al amor al balompié y así tener una cosa más que compartir con ella”

Joan Manuel Serrat

Fútbol sin Trampa, César Luis Menotti

Hace tiempo el fútbol nacional tiene una deuda con nosotros, los espectadores, los que esperamos un poco más, ilusos y soñadores; que pensamos que todo podría mejorar. Pero lo que vemos es una triste manifestación futbolística de muchos equipos, donde poco proselitismo futbolero se puede hacer, promover el juego faena periodística; también.

O hablar con futbolistas de sus vidas sin atacarlos, sin preguntas que pueden enjuiciar, sin hacer periodismo de portadas. El periodismo busca la verdad, quererla y poder creer en ella, no podemos comunicar faltándole en nuestras letras. Hay que protegerla, está escasa, la credibilidad se pierde en cualquier mentira momentánea.

Esta semana que pasó, Ibai Llanos, streamer de oficio, dio una lección de como comunicar en este siglo con honestidad, humor que contagia y con un estilo original que arremete naturalmente contra la personalidad de sus antagonistas. Que él estuviera con Messi en el Parque de los Príncipes es la victoria de una generación, cansada de tanto amarillismo y personas que hirieron a futbolistas con preguntas ofensivas.

Psicología. Sí, porque en este blog no podemos dejar pasar las palabras del técnico del Victoria, Carlos Padilla: “El futbolista no necesita un psicólogo”. Este texto ha tratado de destacar las innovaciones, es porque creemos que no solo está equivocado, Padilla, pero que no conoce la realidad del fútbol de ahora, no me atrevo a decir “fútbol moderno” porque como dice el maestro Panzeri: “Solo hay fútbol bien y mal jugado”

“Esos niños están muy enfadados” comentó mi María. Y, despectivamente, se puso a hacer montañas de tierra del tamaño de su mano. En eso los han convertido. En niños enfadados. Enfadados y aburridos.