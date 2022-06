El blog del Dr. Elmer López: Los clubes de la década en la historia del fútbol de Honduras

A continuación, se detalla cada uno de los Torneos de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, como debe ser, desde el principio, mencionando el número del torneo, el año calendario, el nombre del equipo campeón (C) y del equipo subcampeón (SC). Entre paréntesis aparece el número de campeonatos y subcampeonatos acumulados, así como se destaca a los equipos que dominaron en cada una de las décadas. Recordemos que una década comienza con un año que termina en 1 y finaliza con un año que termina en 0. DÉCADA DE LOS AÑOS 40: Esta década para el fútbol nacional inició hasta 1947, año en que la Federación de Cultura Física organizó el primer torneo a nivel nacional. 1. 1947: Victoria (1), Motagua (1). 2. 1948: Motagua (1), Victoria (1). 3. 1949: Hibüeras (1), Olimpia (1). 4. 1950/51: Motagua (2), Sula (1). 1947-1950: 1) Motagua 2 C, 1 SC; 2) Victoria 1 C, 1 SC; 3) Hibüeras 1 C; 4) Olimpia y Sula 1 SC. Motagua dominó la mayoría de los cuatro torneos que se realizaron al final de la década de los 40, al obtener 2 campeonatos y un subcampeonato. EQUIPO DE LA DÉCADA DE LOS 40: CLUB MOTAGUA CAMPEÓN NACIONAL 1951/52

Arriba: Raúl “Joyo Chele” Barahona, Francisco “Chico” Alegría, Víctor “Motor” Bernárdez, Ramiro Godoy,Alberto Bourdeth, “Chapín” Sosa, Alonso Laitano, “Pato” Gómez, Manuel “Nelly” Sosa y Juan Velásquez. Abajo: Alfonso “Foncho” Uclés, Rodolfo “Popo” Godoy, Rigoberto “Coyote” Castro, Secundino “Cundo”Valladares, Zacarías Arzú, Adolfo “Pito” Castro y Mario Laínez. DÉCADA DE LOS AÑOS 50: 5. 1951/52: Sula (1), Motagua (2). 6. 1952: Aduana (1), Federal (1). 7. 1953: Federal (1), Aduana (1). 8. 1954/55: Abacá (1), Aduana (2). 9. 1955/56: Hibüeras (2), Olimpia (2). 10. 1957/58: Olimpia (1), Honduras (1). 11. 1958/59: Olimpia (2), Honduras (2). 12. 1959: Olimpia (3), Marathón (1). 13. 1960/61: Olimpia (4), Marathón (2). Década 1951-1960: 1) Olimpia 4 C, 1 SC; 2) Aduana 1 C, 2 SC; 3) Federal 1 C, 1 SC; 4) Sula, Abacá e Hibüeras 1 C; 5) Honduras 2 SC; 6) Motagua y Marathón 1 SC. Olimpia con su tetracampeonato logrado en la segunda mitad, se agenció esta década. El Aduana Deportivo del puerto de Tela, destacó en la primera mitad con un campeonato y 2 subcampeonatos. EQUIPO DE LA DÉCADA DE LOS 50: CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, CAMPEON NACIONAL 1957/58.

Arriba: Efraín “Gato” Salinas, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Marco Antonio “Tigrillo” Rosales, Jorge Alberto “Furia” Solís, Juan Andino (Entrenador), Jorge “Pichón” Zavala, Fernando “Nando” Gómez, Abraham Pavón, Melvin “Cacabancha” Price, Andrés Salinas, Reynaldo Centeno y Carlos “Leke” Meza. Abajo: Roy Padilla, Carlos “Rolin” Castillo, Julio César “Bajito” Iglesias, Héctor Pacheco Molina, Evelio Betancourt, Edgardo Ruiz, Fernando “Cascarita” Brenes, Luís “Cholito” Oquelí y Alonzo Lanza. DÉCADA DE LOS AÑOS 60: 14. 1961: Olimpia (5), Independiente (1). 15. 1962: Vida (1), Salamar (1). 16. 1963/64: Olimpia (6), España (1). 17. 1964: Olimpia (7), Platense (1). 18. 1965/66: Platense (1), Olimpia (3).19. 1966/67: Olimpia (8), Marathón (3). 20. 1967/68: Olimpia (9), Marathón (4). 21. 1968/69: Motagua (3), Olimpia (4). 22. 1969/70: Olimpia (10), Motagua (3). Década 1961-1970: 1) Olimpia 6 C y 2 SC; 2) Motagua 1 C y 1 SC; 3) Vida y Platense 1 C; 4) Marathón 2 SC; 5) Independiente (San Pedro Sula), Salamar (San Lorenzo), España y Platense 1 SC. Olimpia continuó con su dominio al obtener 6 de los 9 campeonatos de esta década. Con el título de 1961 completó su pentacampeonato y posteriormente obtuvo 2 bicampeonatos más, para formar una verdadera dinastía, la cual históricamente ningún equipo ha podido superar (ver en diez.hn: “El Mejor Olimpia de sus 108 Años de Historia”). Carlos “Calistrín” Suazo Lagos fue su gran estrella, culminando su carrera como entrenador de aquel recordado equipo que se coronó campeón invicto en el torneo de 1969/70. EQUIPO DE LA DÉCADA DE LOS 60: CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, PENTACAMPEÓN NACIONAL 1961

Arriba: Efraín “Gato” Salinas, Felipe “Pipe” Barahona, Marco Antonio “Tigrillo” Rosales, Donaldo “Coyoles” Rosales, Abraham Pavón, Fausto Yu Shan y Will García. Abajo: Carlos “Leke” Meza, Carlos “Rolín” Castillo, Carlos Alvarado, Ricardo “Chendo” Rodríguez, Evelio Betancourt, Fernando “Tata” Zelaya, René “Reno” Rodríguez, Jorge Alberto “Furia” Solís y Luís “Cholito” Oquelí. DÉCADA DE LOS AÑOS 70: 23. 1970/71: Motagua (4) C, Olimpia (5). 24. 1971/72: Olimpia (11) C, Vida (1). 25. 1972/73: Torneo Anulado. 26. 1973: Motagua (5), Marathón (5). 27. 1974: Real España (1), Motagua (4). 28. 1975: Real España (2), Olimpia (6). 29. 1976: Real España (3), Motagua (5). 30. 1977: Olimpia (12), Real España (2). 31. 1978/79: Motagua (6), Real España (3). 32. 1979: Marathón (1), Universidad (1). 33. 1980: Real España (4), Marathón (6) Década 1971-1980: 1) Real España 4 C, 2 SC; 2) Motagua 3 C, 2 SC; 3) Olimpia 2 C, 2 SC; 4) Marathón 1 C, 2 SC; 5) Vida y Universidad 1 SC. Real España se agenció la década de los 70s al obtener 4 campeonatos y 2 subcampeonatos, incluyendo el tricampeonato que inició de la mano de Chelato Uclés (1974) y que continuó Carlos Padilla Velásquez (1975 y 1976). EQUIPO DE LA DÉCADA DE LOS 70: CLUB REAL ESPAÑA, TRICAMPEÓN NACIONAL 1976.

Arriba: Jimmy James Bailey, Jaime Enrique Villegas, José Estanislao “Tanayo” Ortega, Luís Cruz, Jimmy Steward y Mauricio “Mozambique” Álvarez. Abajo: Reynaldo Mejía, Andrés Soto Araya, Marco Antonio “Gato” Pavón Molina, Julio Tapia y Ernesto “Tractor” Ramírez. DÉCADA DE LOS AÑOS 80: 34. 1981: Vida (2), Atlético Morazán (1). 35. 1982: Olimpia (13), Motagua (6). 36. 1983: Vida (3), Universidad (2). 37. 1984: Olimpia (14), Vida (2). 38. 1985: Marathón (2), Vida (3). 39. 1986: Olimpia (15), Real España (4). 40. 1987: Olimpia (16), Marathón (7). 41. 1988: Real España (5), Olimpia (7). 42. 1989/90: Olimpia (17), Real España (5). 43. 1990/91: Real España (6), Motagua (7). Década 1981-1990: 1) Olimpia 5 C, 1 SC; 2) Vida y Real España 2 C, 2 SC; 3) Marathón 1 C, 1 SC; 4 Atlético Morazán y Universidad 1 SC. Olimpia dominó la década de los 80s con 5 campeonatos y 1 subcampeonato, Vida y Real España con 2 campeonatos cada uno, Marathón con 1. Además, con ese gran equipo, Olimpia ganó el campeonato de la CONCACAF en 1988 con Estanislao Malinowski como su entrenador. EQUIPO DE LA DÉCADA DE LOS 80: CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, CAMPEÓN NACIONAL 1987 Y CAMPEON DE CONCACAF 1988.

Arriba: Vicente Daniel Viera, Juan Carlos Espinoza, Nahúm Espinoza, Juan Carlos contreras, José Rafael Ferrari (Presidente), Erick Fu, Suamy Martínez, Juan Alberto Flores, Merlin Herrera, Daniel Zapata y Osmán Madrid (Gerente Deportivo). En medio: Bayardo Torres, Tomás Tejeda (Kinesiólogo), Oscar Banegas, Belarmino Rivera, Enrique Espinoza, Estanislao Malinowski (Entrenador), Mario Mendaña (Preparador físico), Mario Eugenio Dolmo Flores, José Antonio Hernández, y Juan Bautista Vásquez (Secretario). Abajo: Dennis Piedy, Santos Alejandro Ruiz, Darío Mejía, Rolando Mejía Garrigó (Directivo), Luis Lozano (Directivo), Covy de Garrigó, Alex Pineda Chacón, Javier Toro, Javier Flores, Armando Aguilar y Danilo Arturo Galindo. DÉCADA DE LOS AÑOS 90: 44. 1991/1992: Motagua (7), Real España (6). 45. 1992/93: Olimpia (18), Petrotela (1). 46. 1993/94: Real España (7), Motagua (8). 47. 1994/95: Victoria (2), Olimpia (8). 48. 1995/96: Olimpia (19), Real España (7) 49. 1996/97: Olimpia (20), Platense (2) 50. 1997/98 A: Motagua (8), Real España (8). 51. 1997/98 C: Motagua (9), Olimpia (9). 52. 1999: Olimpia (21), Real España (9). 53. 1999/00 A: Motagua (10), Olimpia (10). 54. 1999/00 C: Motagua (11), Olimpia (11) .Década 1991-2000: 1) Motagua 5 C, 1 SC; 2) Olimpia 4 C, 4 SC; 3) Real España 1 C, 4 SC; 4) Victoria 1 C; 5) Petrotela y Platense 1 SC. Motagua se agenció esta década al obtener 5 campeonatos y 1 subcampeonato, superando a Olimpia (4 campeonatos y 4 subcampeonatos). Sus 2 bicampeonatos marcaron su hegemonía, con Ramón “Primitivo” Maradiaga como técnico en el primero (1997/98 A y C), José “Pepe” Treviño (1998/99 A) y Luís “Chito” Reyes (1998/99 C) en el segundo. EQUIPO DE LA DÉCADA DE LOS 90: CLUB MOTAGUA BICAMPEÓN NACIONAL CLAUSURA 1997/98.

Arriba: Presley Carson, Ninroll Medina, Diego Vásquez, Óscar Lagos, Hernaín Arzú y Reynaldo Clavasquín. Abajo: Álvaro Izquierdo, Amado “Lobo” Guevara, Edgar Sierra, Juan Manuel “Gato” Coello y Marlon Hernández. DÉCADA DEL 2000: 55. 2000/01 A: Olimpia (22), Platense (3). 56. 2000/01 C: Platense (2), Olimpia (12). 57. 2001/02 A: Motagua (12), Marathón (8). 58. 2001/02 C: Marathón (3), Olimpia (13). 59. 2002/03 A: Olimpia (23), Platense (4). 60. 2002/03 C: Marathón (4), Motagua (9). 61. 2003/04 A: Real España (8), Olimpia (14). 62. 2003/04 C: Olimpia (24), Marathón (9). 63. 2004/05 A: Marathón (5), Olimpia (15). 64. 2004/05 C: Olimpia (25), Marathón (10). 65. 2005/06 A: Olimpia (26), Marathón (11). 66. 2005/06 C: Olimpia (27), Victoria (2). 67. 2006/07 A: Motagua (13), Olimpia (16). 68. 2006/07 C: Real España (9), Marathón (12). 69. 2007/08 A: Marathón (6), Motagua (10). 70. 2007/08 C: Olimpia (28), Marathón (13). 71. 2008/09 A: Marathón (7), Real España (10). 72. 2008/09 C: Olimpia (29), Real España (11). 73. 2009/10 A: Marathón (8), Olimpia (17). 74. 2009/10 C: Olimpia (30), Motagua (11). 75. 2010/11 A: Real España (10), Olimpia (18). Década 2001-2010: 1) Olimpia 9 C, 7 SC; 2) Marathón 6 C, 6 SC; 3) Real España 3 C, 2 SC; 4) Motagua 2C, 3 SC; 5) Platense 1 C, 2 SC; 6) Victoria 1 SC. Olimpia y Marathón se disputaron la hegemonía de la década del 2000. Al final Olimpia obtuvo 9 campeonatos y 7 subcampeonatos, mientras que Marathón 6 campeonatos y 6 subcampeonatos.Destacó la clasificación al primer Mundial de Clubes de la FIFA en enero 2000 y el tricampeonato logrado por Olimpia (2004-2006), de la mano de Nahúm Espinoza. EQUIPO DE LA DÉCADA DEL 2000: CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, TRICAMPEÓN NACIONAL CLAUSURA 2006.

Arriba: Reynaldo Tilguath, Wilmer Velásquez, Donis Escober, Oscar Boniek García, Ricardo James, Juan Manuel Cárcamo y Rony Morales. En medio: José Antonio Hernández (Asistente Técnico), Juan Carlos Espinoza (Asistente Técnico), José Luis Pineda, Oscar Bonilla, José Rafael Ferrari (Presidente), Osmán Madrid (Director Deportivo), Wilfredo Barahona, Juan Pedro Yalet, Marcelo Emanuelle (Preparador Físico) y Nahúm Espinoza (Entrenador). Abajo: Arnold Cruz, Luciano Emilio, Wilson Palacios, Jairo Martínez, Danilo Tosello, Milton Palacios, Maynor Figueroa, Yobani Ávila y Elvis Danilo Turcios. DÉCADA DEL 2010: 76. 2010/11 C: Motagua (14), Olimpia (19). 77. 2011/12 A: Olimpia (31), Real España (12). 78. 2011/12 C: Olimpia (32), Marathón (14). 79. 2012/13 A: Olimpia (33), Victoria (3) 80. 2012/13 C: Olimpia (34), Real Sociedad (1). 81. 2013/14 A: Real España (11), Real Sociedad (2). 82. 2013/14 C: Olimpia (35), Marathón (15). 83. 2014/15 A: Motagua (15), Real Sociedad (3). 84. 2014/15 C: Olimpia (36), Motagua (12). 85. 2015/16 A: Honduras Progreso (1), Motagua (13). 86. 2015/16 C: Olimpia (37), Real Sociedad (4). 87. 2016/17 A: Motagua (16), Platense (5). 88. 2016/17 C: Motagua (17), Honduras Progreso (3). 89. 2017/18 A: Real España (12), Motagua (14). 90. 2017/18 C: Marathón (9), Motagua (15). 91. 2018/19 A: Motagua (18), Olimpia (20). 92. 2018/19 C: Motagua (19), Olimpia (21). 93. 2019/20 A: Olimpia (38), Marathón (16). 94. 2019-20 C: Torneo Anulado por la Pandemia COVID-19. Década 2011-2020: 1) Olimpia 8 C, 3 SC, 2) Motagua 6 C, 4 SC, 3) Real España 2 C, 1 SC, 4) Marathón 1 C, 3 SC, 5) Honduras Progreso 1 C, 1 SC, Real Sociedad 4 SC, 6) Victoria y Platense 1 SC. Olimpia y Motagua se disputaron la mayoría de los títulos de esta década. Con 8 títulos, Olimpia se impuso a Motagua que logró 6. Además, para la celebración de su centenario de fundación, Olimpia de la mano de Danilo Tosello (2011-2013) y Juan Carlos Espinoza (C 2012/13) logró el tetracampeonato. EQUIPO DE LA DÉCADA 2010: CLUB OLIMPIA DEPORTVO, TRICAMPEÓN NACIONAL EN EL AÑO DE SU CENTENARIO (2012).

Arriba: Ramiro Bruschi, Néstor Martínez, Israel Fonseca, Juan Ramón Mejía, Douglas Caetano, Francisco Javier Reyes, Gerson Argueta, Donis Escober, Noel Valladares, Bryan Béckeles, Oliver Morazán, Oscar Bonilla y Cristiano Dos Santos. En medio: Luis Garrido, Alexander López, Carlos Suazo (Kinesiólogo), Raúl Pérez (Médico), Oscar Salgado (Asistente Técnico), Danilo Tosello (Entrenador), Osmán Madrid (Director Deportivo), José Rafael Ferrari (Presidente), Marcelo Emanuelle (Preparador Físico), Marcelo Scalessi (Preparador de Arqueros), Orlando López (Asistente Técnico), Juan Carlos Espinoza (Asistente Técnico), Frank Arévalo y Rolando López. Abajo: Lesvin Medina, Miguel Castillo, Johnny Palacios, Juan Carlos García, Fabio De Souza, Reynaldo Tilguath, Oscar Boniek García, Roger Rojas, Carlos Wil Mejía, Henry Bermúdez, Irvin Reyna, Frédixon Elvir, Javier Portillo y Jonathan Tejada. DÉCADA DEL 2020: 95. 2020/21 A: Olimpia (39), Marathón (17). 96. 2020/21 C: Olimpia (40), Motagua (16). 97. 2021/22 A: Olimpia (41), Real España (13). 98. 2021/22 C: Motagua (20), Real España (14). En los primeros 3 torneos de esta década, Olimpia completa el tetracampeonato de la mano de Pedro Troglio. Por el momento, es el equipo de la década 2020. CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, TETRACAMPEÓN NACIONAL APERTURA 2019-2020.