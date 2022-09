La imperdible reacción de Ancelotti en rueda de prensa cuando le preguntan por Mbappé: ‘‘Bajo los brazos’’

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa sobre el partido de este miércoles entre el Real Madrid y Leipzig por la Champions League en el Santiago Bernabéu. El entrenador también se refirió al momento de Vinicius, Hazard y Asensio. Además fue consultado por la ‘cláusula secreta’ de Mbappé tras renovar con el PSG que desveló L’Equipe.

El verdadero contrato que renovó Mbappé con el PSG, según L’Equipe

Reciben al Leipzig

‘‘Es un partido importante para la clasificación del grupo. Es un equipo que ha tenido problemas en este inicio de temporada, pero lo hizo muy bien en el último partido, contra el Dortmund. Tiene jugadores con calidad, habilidad, muy rápidos... Lo tenemos que evaluar para preparar el partido e intentar ganarlo”.

Vinicius

“Está muy bien, con una buena dinámica. Está animado. Se ha recuperado completamente del partido del domingo. Desde el año pasado ha mejorado mucho en este sentido. Está claro que cada uno tiene su carácter y sus cualidades, lo importante para él es estar centrado en el partido y lo que tiene que hacer, nada más’’.

Vinicius, ¿provocador o provocado?

“Lo veo un gran jugador, que está mostrando todo su talento. Nada más. No entramos en este tema. No estoy sordo ni soy tonto, escucho lo que se dice, pero no es un tema ni para nosotros ni para Vinicius. Él tiene una calidad extraordinaria y es bastante normal que el rival lo intente frenar. Hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no solo a Vinicius”.