Arda Güler no ha jugado en esta Champions: ¿le contará el título si Real Madrid conquista la 15?

Justamente en la Champions League el turco no ha tenido la oportunidad de participar, por lo que muchos podrían pensar que si el Madrid gana hoy la ‘Orejona’ ante el Dortmund y Ancelotti decide no utilizarlo, no le contaría en su palmarés.

Esta ha sido la forma de proceder de la UEFA durante muchísimos años, pero hay un hecho que cambia la norma a pesar de que no se haya realizado ningún comunicado oficial al respecto.

Isco estuvo nueve temporadas en el Real Madrid y el club levantó cinco veces la Copa de Europa durante ese tiempo. El malagueño fue parte activa en las cuatro primeras, pero en la campaña 2021-22 no fue utilizado en ningún partido por ‘Carletto’.