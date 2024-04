Dardo de Ancelotti a jugador del City, el mensaje a los que critican al Real Madrid y el posible once: “Nunca se nos infravalora ”

¿Favoritos?

“No, nosotros tenemos confianza... pero mucho respeto por el Bayern. No han hecho una temporada perfecta en la Bundesliga, pero sí una eliminatoria muy fuerte contra el Arsenal. Hay que mirar la historia del club, que es parecida a la nuestra. Aquí la historia cuenta mucho”.

No se nos infravalora

“Nunca se infravalora al Real Madrid en esta competición. Sentimos mucho respeto hacia nosotros en esta competición por parte de todo el mundo”..

Enfrentará a su ex equipo Bayern

“Tengo que comparar las cualidades. Son un equipo que puede jugar de distinta manera, jugar alto o con bloque bajo. Somos dos equipos que no tenemos una identidad muy clara... y que podemos jugar los partidos de varias maneras”.

“Recuerdo que es una ciudad fantástica. El alemán no me ha entrado mucho en la cabeza, no como mi hijo que lo habla muy bien. Esta ciudad es una ciudad espectacular para vivir”.