Hansi Flick revela el principal factor de la primera derrota del Barcelona en Champions: “No era fácil defender”

“Defendimos con mucha pasión, intentamos mantener la defensa compacta y estar juntos, pero ellos atacaban con muchos jugadores muy rápidos. No era fácil defender. La tarjeta roja cambió el partido por completo”, comentó el técnico alemán desde la sala de prensa del Estadio Luis II.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick , admitió que la expulsión del defensa Eric García a los once minutos “cambió por completo el partido” de este jueves frente al Mónaco en la primera jornada de la Liga de Campeones, que se saldó con derrota azulgrana por 2-1.

Sobre el delantero Ansu Fati , que entró en el tramo final del encuentro y debutó en la presente temporada, el técnico explicó que “aporta calidad” y “necesita tiempo” tras estar lesionado. “Tenemos que cuidarlo, porque es importante que los buenos jugadores puedan jugar y no se vuelvan a lesionar”, sentenció.

¿Es el peor partido?: “Cuando llevas cinco victorias y pierdes, puedes decir que es el peor, sí. No hemos empezado mal. En algunas fases no hemos estado bien en las combinaciones. Pero, insisto, he visto cosas positivas y ahora nos tenemos que centrar en la Liga”.