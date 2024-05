“He estado 1.000 días de baja, he sufrido y merezco estar en Wembley por la final de la Champions entre Borussia y Real Madrid”

“He estado entre 800 y 1.000 días de baja por culpa de las lesiones. He estado 3 temporadas fuera, con lesiones de rodilla, tobillo... He pasado muchas veces por el quirófano y he peleado mucho para volver y estar aquí. Sé lo que ha trabajado, lo que he sufrido y me lo merezco, sinceramente”, comentó en ‘Marca’ para los que no conocen su historia.