Tuchel estalla: “Tener los hue*** de levantar el banderín es un error importante; las disculpas no valen”

Thomas Tuchel salió muy molesto con el abitraje del Real Madrid-Bayern Múnich y lamentó la actuación del árbitro, sobre todo con la acción polémica cuando estaba por finalizar el partido con el tanto de anulado del defensor De Ligt . El técnico no entendió la decidión del juez de línea y no se mordió la lengua.

“Creo que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El asistente es el primero que se equivoca y levanta la bandera directamente. Y no podía estar seguro. Tener los huevos de levantar la bandera es un error importante. El árbitro cuando ha visto que ganamos el rebote y toma la decisión de pitar cuando rematamos en cinco segundos. Hemos perdido, pero esto no habría pasado al revés”.

Neuer se equivoca en el primer gol

“No merecía ese fallo porque ha hecho un partido de clase mundial. Por algo será, pero no sabremos en los próximos 50 años... Lo están señalando y es la persona más infeliz”.

Disculpas del asistente a De Ligt

“Aceptamos las disculpas, pero no es el momento de pedir disculpas. Pero son semifinales y no es el momento de cometer esos errores. Los árbitros tiene que estar al máximo nivel y no pueden pedir disculpas. Si no es capaz de estar a la altura, no vale con pedir disculpas”.