Andy Najar rompe el silencio y responde a Alberth Elis: “No debería de hablar de los compañeros”

Lo vi y hay cosas que estoy de acuerdo con él, otras no las estoy. No debería de hablar de los compañeros, pero de la parte de la indisciplina si estoy de acuerdo.

Ahí vamos gracias a Dios. Mi cuerpo es algo raro, muchas veces me recupero rápido y el problema que juego uno o varios partidos y me vuelven lesiones pequeñitas y tengo que parar uno o dos juegos.

¿Te provoca un enojo esto?

No, solo no estoy de acuerdo.

¿De usted han hablado mucho?

A mí eso no me gusta, siempre he tratado de evitar tener conflictos, tratar de tener controversias y durante mi carrera he sabido mantenerme como siempre lo hago y ninguna de las controversias me sacan de quicio.

¿Está lesionado Andy Najar?

Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sé lo que he vivido y pasado. A mí si la gente me quiere criticar, pero si me toca recuperarme el sábado y jugar con la Selección lo voy a hacer, yo no tengo ningún problema que la gente me vaya a criticar. Los últimos seis meses he vuelto lesionado y no de una semana, sino de muchas más y tengo las ganas de representar al país en las eliminatorias.

¿Siempre dirás que sí a la Selección sin importar las lesiones?

Siempre le voy a decir que sí, a la Selección siempre le he dicho que sí, para mí es todo desde pequeño, es lo que siempre soñé, pero con tal de estar bien al cien.