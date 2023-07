Carlos Queiroz, entrenador de Qatar, arremete contra el arbitraje tras polémica mano de Bengtson: “¿Los partidos tienen VAR?”

“Me sentí muy mal por la mano clara que pasa en Honduras . Una pregunta que me gustaría hacerte es si ¿los partidos tienen VAR ? Sí. ¿Tienen VAR? No, estás bromeando. No puedes bromear. Es por eso que los jugadores son buenos porque no nos gusta ganar con decisiones arbitrales, como no nos gusta perder con decisiones arbitrales. Pero en realidad, cuando tienes un equipo nuevo que hace un gran esfuerzo para llegar a este nivel, haces dos partidos, cuatro penales. Cuatro penaltis en dos partidos”, manifestó el entrenador de nacionalidad portuguesa.

Agregó: “Creo que el árbitro tiene que hacer algunas revisiones. Especialmente si los fanáticos no están bromeando conmigo, que lo están, creo que están bromeando, lo que están haciendo, es imposible. No se puede, la mano que le hace el 2-0 a Qatar y no verlo. No es posible”.

Finalmente, Queiroz le dejó un mensaje a los encargados del campeonato, y mencionó que la credibilidad debe mantenerse en el fútbol.

“Si eres la prensa, tienes que pensar que el fútbol tiene que mantener su credibilidad. No podemos tener jugadores, entrenadores, administradores, financistas, que tratan de desarrollar el fútbol y luego vienen otros que dañan la credibilidad del fútbol, porque está delante de todos, está en la televisión, no se puede contradecir lo que está en la televisión, no se puede”, precisó.