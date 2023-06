Héctor Vargas advierte a Diego Vázquez sobre las bajas en la convocatoria, la disciplina y el lado débil de la Selección de Honduras

LÍNEA DE CINCO

”Está Denil, Meléndez y Santos, ya lo usó en el tiempo que estuvo en el Motagua, pero no sé si lo jugará porque se da mucho el terreno, pero se tiene velocidad”.

LOS VOLANTES

”Hay que ver quienes serán los referentes, ya que está Pinto, Álvarez que lo hicieron bien en el torneo local, peor ya en torneo internacional tenés que tener gente fuerte, alta y acostumbrados al rose. Creo que los ideales debieron ser Deybi Flores, Acosta y Arriaga debieron ser los contenciones, ya por los costados puedes variar”.

LA OFENSIVA

“El caso del Choco Lozano me hubiera gustado verlo en la posición que a mí me hizo 19 goles con el Olimpia, era media punta. Me da la impresión que el punta pudo haber sido Elis o Rubilio. Hay que ver como terminó el torneo en España, no jugó mucho para decir que tuvo un desgaste y no pueda estar para la Copa Oro; eso queda para Messi y Cristiano que juegan todo. Me da la impresión que no le entiende a lo de la selección, no podés renunciar a una Copa Oro que para Centroamérica es una cosa importante”.