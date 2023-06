El entorno de la Selección de México también arde previo a Copa Oro: El jugador que mostró su inconformidad con Diego Cocca

En México también hay problemas en la previa de la Copa Oro. En el campamento azteca hay jugadores molestos con Diego Cocca, esto por no gozar de minutos de juego como se quisiera. VER MÁS: Tablas de posiciones y calendario de la Copa Oro 2023 El que lo reveló fue Johan Vásquez, quien a pesar de haber jugado los 90 minutos en el triunfo por el tercer lugar de la Nations League contra Panamá, manifestó su inconformidad por el trato que ha recibido cada vez que va a la Selección Nacional en donde juega poco. “Me causa un poco de molestia, obviamente que todos queremos jugar, me acuerdo que cuando estaba em México no jugaba cuando venía a la Selección, me decía a mí mismo que trataría de ir a Europa para ganar esa jerarquía, hoy en día no cambia esa situación y ya no sé qué hacer la verdad”, reveló el jugador.

El actual jugador del Cremonese de Italia, siguió: “Yo creo que hay que hay que aceptar las cosas, cuando me ha tocado no pasa otra cosa, soy un jugador que suma, pero no es como que soy Rafa Márquez para cambiar la situación”. Johan Vásquez fue más allá y pidió respeto al ser legionario y jugar en Italia. “No sabría porque podría decir que es falta de calidad, la verdad no lo sé, lo que sí puedo decirte es que me gustaría que ya no me vean como el chico de Pumas o Rayados, yo sé que no juego en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas”. Reconoció lo difícil que ha sido para él su adaptación al fútbol europeo, además, reconoció que se reportará con el Génova, dueño de su ficha pero no sabe si se quedará ahí.