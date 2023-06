Ernesto Mejía, secretario de Fenafuth, lanza advertencia: “A la Selección va a ir el que quiera partirse el pecho por Honduras”

”El tema del partido de Barbados es un tema agotado. Cuando la Federación toma una decisión tan radical de rescindir un contrato a horas es porque todo está estudiado. La Fenafuth no tiene ningún tipo de precaución por una posible demanda”, apuntó el federativo.

“Pepe” dejó claro que no hay ningún temor de alguna repercusión legal en contra por no jugar el que sería el último fogueo previo al certamen oficial de la Concacaf.

”Yo creo que es todo lo contrario, porque nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que tenemos que hacer y el promotor no cumplió no solamente las canchas, sino con otras cosas que muy posiblemente se dan en otros entes. Pero sí le puedo decir que no tenemos ningún problema”, expresó.

Mejía también se refirió al aparente atmósfera oscura con la que arriba la Bicolor al estreno ante México por las múltiples bajas.

”Es la percepción que pueden tener de afuera. Cuando un jugador se pronuncia es bueno. A veces le damos otra interpretación, pero el grupo está sólido. Los que están allí son los que llamó el técnico y con los que el entrenador cuenta. Si no llamó a “x” o “y” es porque no cuenta con ellos por lo que sea, pero compromiso hay y lo van a ver en Copa Oro. Esta es una Selección joven con muchos de ellos por primera vez en una Selección”, expuso.