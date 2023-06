Gerente de la Selección de Honduras revela futuro de Denil, descarta a Najar y deja al descubierto a Choco Lozano

La Selección de Honduras se encuentra en Washington, Estados Unidos, donde disputará dos partidos amistosos ante Venezuela y Barbados previo a la Copa Oro. Diario Diez ya se encuentra en el lugar para seguirle los pasos a la Bicolor y en entrevista exclusiva con Gerardo Ramos, gerente de la Selección de Honduras, ha salido al pasado para explicar la situación que se vive en el interior de la H.

Además, el directivo explicó la situación en la que se encuentra la convocatoria o no de jugadores que no están en la nómina del técnico Diego Vázquez. CASO DENIL MALDONADO ”Depende del técnico si lo va tomar para la Copa Oro, el equipo no lo quiere prestar para los amistosos a pesar que es fecha FIFA. Vamos a esperar hasta mañana, ya que tenemos que mandar la lista definitiva y el técnico es el que va tomar la decisión si lo deja o lo descarta”

DECLARACIONES DE ELIS ”Estoy totalmente de acuerdo con Elis, es un llamado para todo el equipo, la Selección es la mejor vitrina, si hacen un buen papel se pueden definir muchas cosas” SORPRESA DECLARACIONES DE ELIS ”Antes que Alberth hablar ya había conversado conmigo un buen rato sobre el tema y le dije que era su decisión y no pasa nada”

RESPALDAN A ELIS ”Todo parte de una convocatoria inicial, uno quiere que estén todos y no que se estén dando este tipo de problemas que por una u otra razón no estará un jugador y eso incomoda en el grupo. No es normal que esté pasando”. TEMA CHOCO LOZANO ”No te diré si está Antony o no, claro que lo conozco desde hace tiempo, le tengo aprecio, pero solo saquemos cálculo de cuántas convocatorias hemos tenido desde hace años y a cuánta ha venido Antony. Ahí solo es de sacar cuentas y ver lo que se quiere y lo que no, en la mayoría él no ha venido por una u otra razón”

AMBIENTE EN EL GRUPO ”Muy bien y eso me alegra, los que están aquí son los que importan, los que no están se puede decir cualquier cosas. El staff de dar todo por ellos y no desgastarnos por si este vino o no. Tenemos un semestre cargado y ojalá que los que estén aquí se ganen un puesto y así no extrañar a uno que no esté”. HAY FELICIDAD EN EL PLANTEL ”Tenemos un Alex López que estuvo un tiempo fuera de la Selección y está feliz de estar acá, viene con todo. Tenemos un Jerry que estuvo en mundiales y está feliz de estar acá. Los que fueron convocados están contentos de estar y sacar la Selección adelante” CONVOCATORIA FINAL ”Mañana tenemos que mandar la lista definitiva a Concacaf, ellos la publican 24 o 48 horas después. No habrá muchos cambios en la lista, ya tenemos los jugadores aquí y si hay será de un jugador, pero los que están aquí jugarán los amistosos y el único cambio por lesión será 24 horas antes del primer partido de la fase de grupo”.