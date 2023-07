Héctor Vargas dice que “no le gusta la imagen de Honduras” y analiza el choque ante Haití: “Me preocupa porque viene la eliminatoria”

¿Qué parámetros deja enfrentar a Qatar? “El rival es de menos porte del que tuvimos anteriormente. México es mucho más que Qatar . El problema está cuando el rival no te permite. Trasladémonos al fútbol local. A veces te toca jugar contra equipos grandes, vos podés darte el lujo de colocar jugadores que no tienen el nivel que pretendés. Hoy el rival no se exigió. El partido que tenemos que tratar de ganar es contra Haití, no será fácil. Pero tampoco debemos olvidarnos que vienen cerca las eliminatorias para sacar conclusiones. Por ahora la imagen no me está gustando”.

El duelo ante Haití con el mismo estilo de juego: “Le puedes pegar por una situación aislada, lo que yo quiero es un movimiento coordinado. Si vas a tener la pelota, presionar o atacar que sean movimientos coordinados, que no sean aislados, que no se basen en un solo futbolista, yo quiero ver algo claro. Hay situaciones que no están claras, que los futbolistas no saben qué hacer y me da impresión que será complicado. Uno que tiene tiempo en esto percibe cuando se quedó. Me preocupa porque se avecina una eliminatoria, tenés que armar un equipo en este torneo y no estamos encontrando nada. Es un partido en el que hay que ganarle a Haití y clasificar. Sin ninguna duda que hay corregir cosas, recuperar los jugadores que están problemas como Luis Vega. Tenés que jugarte la vida”

No contaremos con Alberth Elis: “Si bien se tiene una variante en el caso de Jorge Benguché, pero no vas a tener a un jugador con mayor ímpetu. Pero por ahí podrían jugar juntos Jorge Benguché y Jerry Bengtson que lo vienen haciendo con Olimpia. En el partido contra Atlas tuvieron un buen rendimiento. Por ahí José Mario Pinto podría aportarle mucho y hacer daño ya que está en mejores condiciones y con mucha confianza”.