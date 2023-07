Joseph Rosales dice que Diego Vázquez “dejó muchas enseñanzas” y habla del objetivo futuro: “Contra Qatar no pudimos aprovechar”

El volante del Minnesota United fue uno de los jugadores más destacados de la Bicolor. Ante ello, dio sus valoraciones del campeonato, lo que opina de “La Barbie” y de los jugadores que fueron convocados, pero que dijeron “No” a la Bicolor.

- DECLARACIONES -

¿Con qué se queda de esta Copa Oro?

Empecé en una posición que no era la mía, jugué varios partidos ahí, pero no lo hice mal. En los dos siguientes partidos jugué en una posesión que más o menos conozco. En lo grupal hicimos buenas cosas, lastimosamente en el partido contra Qatar no pudimos aprovechar las oportunidades, y esto nos costó la clasificación.

¿Por qué no mostrar ese mismo ímpetu?

A veces las cosas se tienen planeadas no salen. Creo que en los tres partidos intentamos hacer lo mejor.