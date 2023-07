¡Paternidad azteca! México vuelve a despachar a Costa Rica de la Copa Oro y sella su boleto a semifinales

Los goles de Orbelín Pineda, desde el manchón penal al 52, y otro tanto de Erick Sánchez en el 87, le dieron al ‘Tri’ el pase a la siguiente ronda.

México ahora deberá esperar su rival de turno que saldrá del Guatemala-Jamaica que se jugará este domingo en el TQL Stadium de Cincinnati.

Tras un primer tiempo en el que los aztecas no encontraron el camino para abrir el marcador, fue en el complemento cuando el árbitro hondureño Said Martínez no dudó en pitar una pena máxima.