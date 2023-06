“México jugó una mie***, estos futbolistas son sobrevalorados y en Europa son de medio pelo; la Copa Oro no la van a ganar”

“Si no decimos que la selección mexicana hoy jugó mie***, no puedo decir en correcto en español que los responsables de esto son los mercaderes, de los explotadores de la pasión del fútbol, que son los dueños, que exprimen la nostalgia en Estados Unidos de esta selección. Allá es método, unidad y tiempo, y aquí es ocurrencia, grilla, esta es la peor derrota de México contra Estados Unidos”, arrancó diciendo el colaborador de Imagen Televisión México.

“Más allá de perder, no hay capacidad, hay un par de tiros a gol, hay una actitud vergonzosa de responder a patadas, no sabe perder con dignidad, te superan en todo desde hace tiempo”, añadió Alarcón.

“Estos jugadores de México son sobrevalorados, engreídos y que en Europa son de medio pelo. Es tiempo de romper paradigmas... Se escuchó el grito de ‘pu**’ tres veces, el árbitro paró el partido, estamos fuera de la final. Mañana se tiene que ir Cocca. El sistema está podrido. Es una de las peores derrotas de México, jugaron una basura. Fue un 3-0 sin meter las manos”, lanzó.

Para cerrar, Alarcón explicó que “mañana se puede ir Cocca y llegará otro porque hay que cortar la cabeza. La Copa Oro no la vas a ganar, en el Mundial ser coanfitriones y ver cómo Estados Unidos crece hasta que no cambie el sistema... el sistema es terrible en este momento. México jugó una mie***”.

Reacción en redes sociales

El periodista de 53 años siguió sus duras críticas en Twitter. “Ya no está el Tata para responsabilizarlo y mentársela. El sistema se pudrió. El jugador no tiene el nivel suficiente en promedio. No confían, ni capacitan al técnico joven mexicano. La formación no es homogénea. La división de los dueños es brutal”.