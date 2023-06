Rambo de León pide salida de Diego Vázquez y sugiere el técnico que debe tomar la Selección de Honduras

La Selección de Honduras no disputará su amistoso de la segunda fecha FIFA del mes de junio tras confirmarse la cancelación del duelo en Baton Rouge ante Barbados.

Ante este panorama nada alentador, el experimentado exjugador de Honduras, Julio César “Rambo” de León, hizo sus valoraciones y lamenta el bajo nivel que se vive en el grupo.

COPA ORO

El Rambo de la gente comenzó lamentado el bajo nivel de la Bicolor a las puertas de poder iniciar la competencia de la Copa Oro, donde no le ve un buen futuro.

”El panorama lo veo negro, no lo veo bien. Contra Venezuela muchas cosas negativas, improvisando, no hay identidad de juego y lastimosamente el fútbol no es de improvisar, es de colectividad, individualismo en ciertas zonas”, comentó el exjugador en el programa Cinco Deportivo.

Además, lamentó el nivel de los jugadores actuales, donde considera que ninguno jugaría en las selecciones que él formó parte: “Con todo respeto, no estarían ni en la banca”.

DENIL MALDONADO

También aprovechó para hablar del momento de la zona defensiva y la ausencia de Denil Maldonado: “Si miras a Denil, está mejorando porque tiene un pedazo de escuela como Chiellini, pero al chico al que quitarle el ímpetu de ir como Superman a todas. Muchas veces hay que aguantar y por eso cometió ese penal infantil, son pecados capitales que debe aprender”.

Rambo considera que el nivel de los zagueros locales es demasiado bajo. ”Los defensores locales son muy deficientes”.

SALIDA DE DIEGO VÁZQUEZ

Julio de León no se anduvo con cuentos y al momento de ser consultado por la continuidad del técnico Diego Vázquez, no dudó en decir que debe dejar su cargo.

“Con todo respecto, me llevo bien con Diego (Vázquez), pero lo siento, el para las eliminatorias y el resto que de un paso aparte y para mí lo deben de dirigir exseleccionados”.