Thomas Christiansen revela el problema que tiene Panamá y le manda un mensaje a la prensa tras clasificarse a semis de Copa Oro

Luego de la victoria, el entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen reveló el ‘problema de Panamá’ y pidió calma a todos después de esta clasificación.

“Ese es el problema que tenemos en Panamá, ganamos un partido y ya tenemos que ganar el Mundial, la Copa Oro y la Nations League, lo que tienen que hacer es disfrutar de la victoria, de este puesto en las semifinales, seguir apoyando a la selección que está dando su máximo y esperemos poder darles algo más, pero en el fútbol no se sabe, si haces un buen partido no las metes, pues te quedas fuera, hoy las que hemos tenido las hemos metido bastante bien, en general estoy super contento con la actuación del equipo, pero no metamos más presión al equipo, pero bueno, es parte del fútbol también”.

El español resaltó que este triunfo es pasajero y que el cuerpo técnico y los jugadores saben en el lugar que están parados: “ganas 4-0 ya empezamos hablar de euforia, sabemos que esto es pasajero y que tenemos que luchar cada partido para sacar los resultados”.