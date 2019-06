Brasil quiere evitar los penales ante Paraguay en cuartos de final de la Copa América

Suerte, ayuda divina o pericia en la definición, los penales son un misterio imposible de descifrar excepto para Paraguay. Brasil sufrió a los guaraníes desde los doce pasos en el pasado y el jueves evitará repetir la historia.



Ver también: Coutinho y el Whatsapp del Barcelona: ''Felicitamos a Messi, pero Neymar no está''



Los paraguayos fueron los verdugos de la Canarinha las últimas dos veces que se enfrentaron por cuartos de final de Copa América, con los remates desde los doce pasos definiendo la serie.



Everton, figura de Brasil en la primera fase, alertó el martes que pese a sumar apenas dos puntos en su serie Paraguay tiene jugadores "de mucha calidad".



"Han eliminado a Brasil a algunas ocasiones en la Copa América", recordó el delantero que jugará ante su público en el estadio Arena do Gremio. Pero más allá de las dificultades que se puedan plantear "estamos preparados", para pasar de fase, acotó.



Paraguay tiene otros planes.



- Argentina-2011, Brasil sin puntería -



En los cuartos de final de la Copa América disputada en Argentina en 2011 los brasileños sucumbieron ante las atajadas de Justo Villar, que permitieron a Paraguay llegar a los penales tras empatar 0-0, y a la falta de puntería de sus hombres.



Elano, André Santos y Fred ni siquiera encontraron el arco y Thiago Silva definió a las manos de Villar, en una definición por penales en el Estadio de La Plata que quedó para los guaraníes por 2-0.





En semifinales, ante Venezuela, la albirroja sumó otra victoria en tandas de penales hasta que en la final se cortó la racha. Con la Copa en juego, los paraguayos chocaron con un demoledor Uruguay que de la mano de Diego Forlán firmó un 3-0 para celebrar su decimoquinto titulo de Copa América.



- Chile-2015, nuevo fracaso de la Canarinha -



Cuatro años después de la desastrosa definición de cuartos en Argentina, la Canarinha tuvo la revancha en la misma instancia y ante el mismo rival.



Con Villar en el arco, fuera de la cancha el duelo fue de entrenadores con Dunga en Brasil y el argentino Ramón Díaz al frente de la albirroja.



Y una vez más los guaraníes se salieron con la suya. En una tanda de penales ajustada, con fallos y definiciones perfectas en ambos bandos, la serie terminó a favor de Paraguay 4-3.



Derlis González fue el encargado de cerrar la tanda que definió el duelo, que había terminado 1-1 en los noventa minutos. El atacante buscará el jueves en Porto Alegre volver a amargar a Brasil.



Pero los hombres de Tite llegan en forma, más cerca del 'jogo bonito' que transformó al país en pentacampeón del mundo y referencia para el fútbol global.



Un momento de buenas noticias para Brasil que no puede permitirse debilidades ante los paraguayos, ya que una eliminación prematura en la Copa demolería el proyecto de Tite.



Con cartel de superfavorita, Brasil se sacude el fantasma de los penales y va por seguir en carrera en una Copa América que le es esquiva desde 2007.

El anfitrión quiere dejar atrás los fantasmas este jueves cuando se enfrenten a los guaraníes.