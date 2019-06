Paolo Guerrero saca pecho ante los críticos: "Demostramos tener sangre, garra y huevos"

El delantero peruano Paolo Guerrero aprovechó la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa América, después de eliminar 5-4 en penales a Uruguay, para sacar pecho ante las críticas recibidas por el equipo inca tras perder 5-0 contra Brasil en el partido anterior: "Demostramos tener sangre, garra y huevos".

"Me siento muy orgulloso de mi equipo. Creo que no tengo palabras para transmitir este momento porque mucha gente dice que Perú no tiene garra, pero demostramos lo que estos muchachos han hecho en la cancha", comenzó diciendo el capitán ante las cámaras de televisión nada más finalizar el encuentro de cuartos de final en Salvador.



"Hemos demostrado que este grupo tiene garra, tiene sangre, tiene huevos", añadió un exultante Guerrero.





El delantero destacó que Perú eliminó "a una selección uruguaya que está entre las diez mejores del mundo (...) Daban a Uruguay favorito...¡Noooo! Aquí en Sudamérica no hay favoritos en ningún partido, aquí todos juegan bien y todos los partidos son parejos".



Perú se enfrentará el miércoles en semifinales a Chile, aunque Guerrero no quiere pensar aún en el próximo rival: "Vamos partido a partido. No podemos pensar en lo que queremos conseguir, vamos poco a poco. Se viene un clásico y hay que prepararnos".



"Será un partido duro pero creo que estamos en condiciones de ganar", concluyó.