Maradona solidario: El emotivo mensaje del '10' en apoyo por el Coronavirus

El legendario exfutbolista Diego Maradona envió este jueves un mensaje de respaldo a los italianos que atraviesan un momento difícil debido al nuevo coronavirus, que causó en su país 1.016 muertos y donde hay más de 15.000 contagios.

El ex '10' recordó en particular a los habitantes de Nápoles, adonde Maradona brilló y se consagró entre 1984 y 1991, conquistando cinco títulos, entre ellos la Copa UEFA, la primera corona internacional del equipo del sur italiano.



"Yo viví siete años en Nápoles. Ahí tengo familia, mucha gente a la que quiero y que me quiere. Italia es parte de mi vida y quiero mandarles un mensaje de apoyo en este momento difícil", empieza el mensaje que publicó en Instagram acompañada con una foto suya de espaldas, con la camiseta 10, cuando jugaba en el estadio San Paolo del Nápoles.





"Allí (en Italia) todos tomaron conciencia de que deben quedarse en sus casas. Yo espero que en Argentina reaccionemos a tiempo", señaló el ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina.

Agregó que "algunos se burlan pero la verdad es que el sábado pasado acá nadie hablaba de pandemia, TODOS nos saludamos con un beso y los estadios estaban repletos".