Turquía retuvo avión con respiradores para España y se los quedó para usarlos con sus propios enfermos

Las autoridades turcas bloquearon en Ankara un avión proveniente de China que estaba cargado con respiradores adquiridos por España, informó este viernes la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya.



Laya informó hoy en rueda de prensa telemática de la paralización de este avión, que fue bloqueado en Ankara por el Gobierno turco cuando hacía una escala en esa ciudad cargado de material adquirido por distintas comunidades autónomas españolas, “por su preocupación (del Gobierno turco) de poder abastecer a su propio sistema sanitario”. No obstante, indicó que espera que “en el plazo de unas semanas” sea enviado el material.



De acuerdo con un artículo del diario El Mundo, los respiradores habían sido comprados y pagados por las mencionadas administraciones españolas para reforzar sus Unidades de Cuidados Intensivos ante la expansión del coronavirus. De hecho, deberían haber llegado el sábado pasado.



La ministra añadió que tanto ella como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han mantenido conversaciones sobre este asunto en tres ocasiones con sus homónimos de Turquía, y fruto de esas conversaciones una aeronave militar turca trasladó a Madrid otro cargamento.



Ese avión aterrizó en la base madrileña de Torrejón de Ardoz con 250.000 mascarillas faciales, 20 máscaras anatómicas, 750 protectores oculares, 2.000 trajes protectores EPI y 1.000 litros de líquido antibacteriano.



Turquía envió este material en respuesta a la petición de auxilio que hizo España a la OTAN, una llamada a la que solo han atendido hasta el momento este país y la República Checa.



La ministra aseguró que el Gobierno de Turquía ha indicado que “por ahora” esos respiradores no saldrán del país ya que la prioridad ahora son sus enfermos, pero que “en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España”.



Con todo, fuentes del ministerio de Exteriores manifestaron a El Mundo que son escépticas ante una entrega que temen no se va a producir.



En cuanto a si se garantiza el funcionamiento del corredor aéreo con China para el transporte de material sanitario a España, Laya aseguró que sí y destacó la “buena noticia” de que el país asiático haya decidido introducir medidas de control de la calidad de sus productos y también para ordenar la llegada y salida de vuelos. La declaración parecía hacer referencia al hecho que, días atrás, se comprobó que kits para detectar el coronavirus que países europeos habían comprado a China eran defectuosos.



“Hemos establecido los canales para que el suministro que hayamos comprado en China siga fluyendo regularmente y normalmente a España”, aseguró la ministra.



España registró 932 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo cual sitúa su cifra global de fallecimientos en 10.935, según el balance ofrecido este viernes por el Ministerio de Sanidad.



Es el segundo día consecutivo que se supera la barrera de los 900 muertos diarios, después de que la víspera se llegara a 950, el récord máximo en 24 horas en este país, segundo del mundo después de Italia en número de fallecidos debido a la pandemia de la COVID-19.