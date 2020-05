Estrella de la Premier no desea jugar: "Sugieren que regresemos como ratas de laboratorio"

Pese al deseo de los aficionados y dirigentes de volver a fútbol profesional en Inglaterra, algunos jugadores y entrenadores se encuentran escépticos de poder retornar esta temporada debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Danny Rose, jugador del Tottenham y actualmente cedido en el Newscatle, cree que los jugadores de la Premier League están siendo tratados como "ratas de laboratorio" mientras se preparan para el regreso a las canchas.

Los clubes han reanudado los entrenamiento este martes y el miércoles serán sesiones socialmente distanciadas, pero Rose sigue siendo escéptico de esta decisión.

"Me muero por volver al fútbol, ​​pero no con las cosas que están sucediendo en este momento, hay gente que está pasando por esta pandemia de coronavirus mucho peor que yo, así que no quiero quejarme de todo", dijo el internacional de Inglaterra.

Danny Rose no esconder su ganas de jugar, pero en este momento cree que no es correcto reanudar la acción solo para entretner a la gente.

Cuestiona que "solo por el hecho de que la gente sugiere que deberíamos volver al fútbol, ​​como si fuéramos conejillos de indias o ratas de laboratorio".

"Vamos a experimentar esta fase y ver si funciona o no. Me imagino a la gente en casa diciendo: "Bueno, ellos ganan esa cantidad de dinero, así que deberían regresar", reflexiona.

'Para cosas como esa, creo que no vale la pena. Potencialmente podría estar arriesgando mi salud para el entretenimiento de las personas", se queja.

Rose ofreció vistas más explícitas la semana pasada durante una entrevista en Instagram. "Es una broma, no voy a mentir", dijo.

"El gobierno está diciendo que traiga el fútbol de regreso porque va a elevar la moral de la nación, no me importa una mierda la moral de la nación".

'La vida de las personas está en riesgo. Ni siquiera se debería hablar de fútbol sobre regresar hasta que los números hayan bajado masivamente. Es basura".