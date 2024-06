Avatar: Frontiers of Pandora presenta su primer DLC, The Sky Breaker, que llegará el 16 de julio

Seis meses han transcurrido desde el lanzamiento de Avatar: Frontiers of Pandora , un juego desarrollado por Massive Entertainment y publicado por Ubisoft , basado en la rica mitología creada por James Cameron. A pesar de haber recibido críticas mixtas, el estudio no ha cedido en sus planes de expansión y ha revelado el primer contenido descargable (DLC) durante el último evento Ubisoft Forward. Titulado The Sky Breaker , este DLC promete llevar a los jugadores a nuevas alturas en el fascinante mundo de Pandora.

La expansión de Avatar: Frontiers of Pandora no solo añade una emocionante narrativa, sino que también presenta una nueva área para explorar. El Corazón de las Llanuras es una vasta extensión de terreno inexplorado que ofrece un entorno rico en detalles y lleno de peligros. Aquí, los jugadores se enfrentarán a más enemigos de la RDA (Administración de Desarrollo de Recursos), la fuerza militar que ha sido una constante amenaza en la lucha por la supervivencia en Pandora.

Además de enfrentarse a estos adversarios, los jugadores podrán participar en nuevas misiones que expanden la historia y ofrecen recompensas únicas. Este nuevo territorio promete enriquecer la experiencia de juego con paisajes impresionantes y desafíos que pondrán a prueba las habilidades de los jugadores.

The Sky Breaker está programado para lanzarse el próximo 16 de julio en todas las plataformas disponibles. Este DLC forma parte del Pase de Temporada de Avatar: Frontiers of Pandora, que también incluirá el próximo contenido descargable titulado Secrets of the Spires. Con esta expansión, Ubisoft demuestra su compromiso con el universo de Avatar, ofreciendo contenido que profundiza y enriquece la experiencia original del juego.